"السياحة" تخاطب وتطمئنّ على المتدربين السعوديين في ماربيا بإسبانيا

ويضم البرنامج الذي تم إطلاقه في يونيو الفائت، وتبلغ ميزانيته 100 مليون دولار؛ ثلاثة مستويات تلائم المتدربين المبتدئين وأصحاب الخبرات المتوسطة والمديرين، وتغطي 52 وظيفة، ويتضمن التدريب تدريب 25% من المتقدّمين في معاهد سياحية في إسبانيا وفرنسا وهولندا وسويسرا.