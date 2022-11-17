"السياحة" تخاطب وتطمئنّ على المتدربين السعوديين في ماربيا بإسبانيا

أجرى وكيل وزارة السياحة لتنمية رأس المال البشري المهندس محمد بشناق، اتصالًا عبر منصة السناب شات؛ للاطمئنان على سير التدريب السياحي للمتدرّبين السعوديين في إسبانيا من حساب المتدرب زكي العريفي مؤسس حساب "ثقافة الشعوب".
وبادر المهندس بشناق لتحفيز المتدربين والمتدربات أبناء الوطن لدعم المحتوى الهادف الذي يحمل أبناء الوطن مزيدًا من المسؤولية، ويزيد من طموح شباب الوطن.
وتعتبر مبادرة وكيل الوزارة هي الأولى من نوعها، ويخاطب المتدربين في حفل تخرجهم عبر سنابشات؛ دعمًا للشباب السعودي.
يذكر أن برنامج رواد مخصص لتنمية القدرات البشرية للشباب الراغب في العمل بالقطاع السياحي والضيافة.
ويضم البرنامج الذي تم إطلاقه في يونيو الفائت، وتبلغ ميزانيته 100 مليون دولار؛ ثلاثة مستويات تلائم المتدربين المبتدئين وأصحاب الخبرات المتوسطة والمديرين، وتغطي 52 وظيفة، ويتضمن التدريب تدريب 25% من المتقدّمين في معاهد سياحية في إسبانيا وفرنسا وهولندا وسويسرا.
ويقول المرشد السياحي من عسير زكي العريفي انه استفاد بشكل كبير من التدريب في ماربيا باسبانيا ولفت الى دعم المهندس بشناق للمتدربين والسؤال والاطمئنان على سير التدريب كما هو موضوع له
وأشار العريفي إلى أن من أهم فوائد التدريب الخارجي: معرفة احتياجات السياح المختلفة من أنشطة وأنواع الأطعمة والمشروبات وكيفية التعامل مع الأحداث السياحية وعلاقات المتدرب مع السياح وجنسياتهم المختلفة.