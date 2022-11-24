للمرة الأولى ... الرياض تستضيف 50 وزيرًا بمختلف القطاعات الحكومية في العالم بقمة السفر العالمي 22

تستضيف المملكة للمرة الأولى النسخة الثانية والعشرين من القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، التى تعقد بفندق الريتزكارلتون الرياض من 28 نوفمبر إلى 1 ديسمبر هذا العام، حيث يشارك ما يزيد على 50 وزيرًا حكوميًا من مختلف القطاعات في العالم وقادة قطاع السياحة ويشاهدها ويشارك في جلساتها العديد من المهتمين من مختلف أنحاء العالم من خلال الواقع المعزز عبر ميتافيرس.