للمرة الأولى ... الرياض تستضيف 50 وزيرًا بمختلف القطاعات الحكومية في العالم بقمة السفر العالمي 22

تستضيف المملكة للمرة الأولى النسخة الثانية والعشرين من القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، التى تعقد بفندق الريتزكارلتون الرياض من 28 نوفمبر إلى 1 ديسمبر هذا العام، حيث يشارك ما يزيد على 50 وزيرًا حكوميًا من مختلف القطاعات في العالم وقادة قطاع السياحة ويشاهدها ويشارك في جلساتها العديد من المهتمين من مختلف أنحاء العالم من خلال الواقع المعزز عبر ميتافيرس.
ويتاح للحاضرين عبر البث المباشر للقمّة الفرصة عبر ميتافيرس لمشاهدة الجلسات الحوارية والتفاعل معها، كما تحدث واقعيًا على مسرح القمة العالمية، وهو ما يُمكّن للمستثمرين المهتمين في كل أنحاء العالم اكتشاف فرص الاستثمار والمشاركة في العديد من الجلسات التي سيتم بثها مباشرة من الرياض.
وقد صممت تجربة المشاهدة بطريقة جذابة وسهلة الاستخدام، حيث تدعم ميتافيرس عن طريق الواقع المعزز أسلوبًا مبتكرًا في تفاعل المتواجدين حضوريًا وافتراضيًا، ويمكن للحاضرين إنشاء الصورة الرمزية الخاصة بهم ومشاهدة الجلسات الحية المتاحة وتحديد المواعيد مع العارضين في القمة.
وأوضح وزير السياحة أحمد الخطيب أن القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة WTTC تقام مع دخول قطاع السياحة حقبة جديدة من الازدهار، حيث ستجمع القمّة قادةً عالميين من القطاعين العام والخاص لتكون بذلك حجر أساس لبناء مستقبل أفضل ومشرق يستحقه القطاع.
وتحت شعار "السفر من أجل مستقبلٍ أفضل"، يلتقي في الرياض كبار المسؤولين ورواد القطاع في القمّة، من بينهم الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون ورئيسة وزراء بريطانيا السابقة خلال جلساتٍ متعددة لمناقشة التحديات المستقبلية التي تؤثر على قطاع السفر والسياحة بعد جائحة كوفيد-19.