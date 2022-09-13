مصر.. السياحة تخسر ملايين الدولارات في 3 أشهر.. لهذا السبب

وفي عام 2022 أعلنت وزارة المالية المصرية عن توقعات متفائلة لعائدات القطاع في النصف الأول من 2022، وأظهرت البيانات تراجع عائدات السياحة بنسبة 21% على أساس ربع سنوي في الربع الأول من 2022؛ وهو ما أرجعه البنك المركزي المصري إلى تأثر القطاع سلبًا بالأزمة الحالية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، والأزمات الجيوسياسية المستقبلية التي سيكون لها تأثير كبير على القطاع وتوقف تدفقات السياح الروس والأوكرانيين الذين كانوا يمثلون قبل الحرب أكثر من 30% من إجمالي أعداد السياح الوافدين إلى مصر.