بالصور.. هنا أفضل 20 دولة للزيارة في 2022 منها 3 دول عربية.. تعرف عليها





وجاءت تلك الدول والوجهات كالتالي ألمانيا، وأفضل ميزة أجمع عليها الزوار بها توافر الخدمات بكل أنواعها، وزيمبابوي والميزة المسجلة أنها وجهة سياحية خفية، بنما وتتميز بالساحل الخلاب، وقيرغيزستان وتتميز بالتجربة شبه البدوية، والأردن وتتميز بالتجارب الجديدة، وإندونيسيا وتتميز برخص الأسعار، وبيلاروسيا وتتميز بأنها بديل منخفض التكلفة عن أوروبا، وساو تومي وبرينسيبي تلك الوجهة الجزرية التي تعيدك للطبيعة، وبليز وهي أهم بوابة لثقافة المايا، ومصر وتتميز بالسفاري الصحراوي.