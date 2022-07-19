بالصور.. هنا أفضل 20 دولة للزيارة في 2022 منها 3 دول عربية.. تعرف عليها

يتبقى 150 يوما على انتهاء عام 2022 والذي اعتبره الكثيرون "عودة الروح لقطاع السفر؛ وذلك وفقا لتقرير "ترافل ترينجل" المتخصص في رصد طلبات السفر في العالم عن أفضل الوجهات السياحية حول العالم خلال المتبقي من عام 2022.
وبحسب التقرير فإنه يتم تحديد أفضل الوجهات السياحية خلال العام بين الدول والمدن التي "تقدم العديد من التجارب التي تخطف الأنفاس للإلهام والإثارة وتحتاج إلى التخطيط المسبق وهو أمر بالغ الأهمية بالإضافة إلى الأسعار المقدمة وسهولة الوصول إلى هذه الوجهات، وضمن هذه الوجهات ثلاث دولة عربية.
وجاءت تلك الدول والوجهات كالتالي ألمانيا، وأفضل ميزة أجمع عليها الزوار بها توافر الخدمات بكل أنواعها، وزيمبابوي والميزة المسجلة أنها وجهة سياحية خفية، بنما وتتميز بالساحل الخلاب، وقيرغيزستان وتتميز بالتجربة شبه البدوية، والأردن وتتميز بالتجارب الجديدة، وإندونيسيا وتتميز برخص الأسعار، وبيلاروسيا وتتميز بأنها بديل منخفض التكلفة عن أوروبا، وساو تومي وبرينسيبي تلك الوجهة الجزرية التي تعيدك للطبيعة، وبليز وهي أهم بوابة لثقافة المايا، ومصر وتتميز بالسفاري الصحراوي.
كما ضمت الهند التي تتميز بالمغامرة والبهارات، وسلطنة عمان وتتميز بالطابع العربي، ونيوزيلندا تتميز بالمناظر الطبيعية المذهلة، وكرواتيا وتتميز بالخدمات، وبوتان وتتميز بأنها أسعد دولة في العالم، والمكسيك وتتميز بالعجائب المعمارية، وإسبانيا وتتميز بالثقافة النابضة بالحياة، وإثيوبيا وتتميز بالثقافة الأفريقية القبلية، وبيرو التي تتميز بأنها حافة الكون، وهولندا وتتميز بالقنوات والمتاحف الجميلة.