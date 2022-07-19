سياحة

بالصور.. هنا أفضل 20 دولة للزيارة في 2022 منها 3 دول عربية.. تعرف عليها

وفق الأسعار وسهولة الوصول وتقديم العديد من التجارب التي تخطف الأنفاس للإلهام والإثارة
بالصور.. هنا أفضل 20 دولة للزيارة في 2022 منها 3 دول عربية.. تعرف عليها
خالد خليل
خالد خليل

يتبقى 150 يوما على انتهاء عام 2022 والذي اعتبره الكثيرون "عودة الروح لقطاع السفر؛ وذلك وفقا لتقرير "ترافل ترينجل" المتخصص في رصد طلبات السفر في العالم عن أفضل الوجهات السياحية حول العالم خلال المتبقي من عام 2022.



وبحسب التقرير فإنه يتم تحديد أفضل الوجهات السياحية خلال العام بين الدول والمدن التي "تقدم العديد من التجارب التي تخطف الأنفاس للإلهام والإثارة وتحتاج إلى التخطيط المسبق وهو أمر بالغ الأهمية بالإضافة إلى الأسعار المقدمة وسهولة الوصول إلى هذه الوجهات، وضمن هذه الوجهات ثلاث دولة عربية.



وجاءت تلك الدول والوجهات كالتالي ألمانيا، وأفضل ميزة أجمع عليها الزوار بها توافر الخدمات بكل أنواعها، وزيمبابوي والميزة المسجلة أنها وجهة سياحية خفية، بنما وتتميز بالساحل الخلاب، وقيرغيزستان وتتميز بالتجربة شبه البدوية، والأردن وتتميز بالتجارب الجديدة، وإندونيسيا وتتميز برخص الأسعار، وبيلاروسيا وتتميز بأنها بديل منخفض التكلفة عن أوروبا، وساو تومي وبرينسيبي تلك الوجهة الجزرية التي تعيدك للطبيعة، وبليز وهي أهم بوابة لثقافة المايا، ومصر وتتميز بالسفاري الصحراوي.


كما ضمت الهند التي تتميز بالمغامرة والبهارات، وسلطنة عمان وتتميز بالطابع العربي، ونيوزيلندا تتميز بالمناظر الطبيعية المذهلة، وكرواتيا وتتميز بالخدمات، وبوتان وتتميز بأنها أسعد دولة في العالم، والمكسيك وتتميز بالعجائب المعمارية، وإسبانيا وتتميز بالثقافة النابضة بالحياة، وإثيوبيا وتتميز بالثقافة الأفريقية القبلية، وبيرو التي تتميز بأنها حافة الكون، وهولندا وتتميز بالقنوات والمتاحف الجميلة.

ألمانيا وافضل ميزه اجمع عليها الزوار " توافر الخدمات بكل انواعها"
ألمانيا وافضل ميزه اجمع عليها الزوار " توافر الخدمات بكل انواعها"
زيمبابوي والميزة المسجله انها "وجهة سياحية خفية"
زيمبابوي والميزة المسجله انها "وجهة سياحية خفية"
بنما وتتميز بلساحل الخلاب
بنما وتتميز بلساحل الخلاب
قيرغيزستان وتتميز بالتجربة شبه بدوية
قيرغيزستان وتتميز بالتجربة شبه بدوية
الأردن وتتميز بالتجارب جديدة
الأردن وتتميز بالتجارب جديدة
إندونيسيا وتمميز برخص الاسعار
إندونيسيا وتمميز برخص الاسعار
بيلاروسيا وتتميز بديل منخفض التكلفة عن اوربا
بيلاروسيا وتتميز بديل منخفض التكلفة عن اوربا
ساو تومي وبرينسيبي تلك الوجهة الجزرية التى تعيدك للطبيعة
ساو تومي وبرينسيبي تلك الوجهة الجزرية التى تعيدك للطبيعة
بليز وهي اهم بوابة لثقافة المايا
بليز وهي اهم بوابة لثقافة المايا
مصر وتتميز بالسفاري الصحراوي
مصر وتتميز بالسفاري الصحراوي
الهند تتميز بالمغامرة والبهارات
الهند تتميز بالمغامرة والبهارات
سلطنة عمان وتتميز بالطابع العربي
سلطنة عمان وتتميز بالطابع العربي
نيوزيلندا تتميز بالمناظر الطبيعية المذهلة
نيوزيلندا تتميز بالمناظر الطبيعية المذهلة
كرواتيا – تتميز بالخدمات
كرواتيا – تتميز بالخدمات
بوتان تتميز بانها أسعد دولة في العالم
بوتان تتميز بانها أسعد دولة في العالم
المكسيك تتميز بالعجائب المعمارية
المكسيك تتميز بالعجائب المعمارية
إسبانيا تتميز بالثقافة النابضة بالحياة
إسبانيا تتميز بالثقافة النابضة بالحياة
إثيوبيا تتميز بالثقافة الافريقية القبلية
إثيوبيا تتميز بالثقافة الافريقية القبلية
بيرو تتميز بانها حافة الكون
بيرو تتميز بانها حافة الكون
هولندا تتميز باالقنوات والمتاحف الجميلة
هولندا تتميز باالقنوات والمتاحف الجميلة

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