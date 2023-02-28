مطارات الرياض: نجاح تجربة السفر الذكية بلا أوراق.. واعتماد "السمات الحيوية" للمسافر

وتتمثل الخدمة الذاتية الجديدة، في تقنية ذكية تستطيع التعرف على بصمة الوجه الرقمية للمسافرين؛ لتسجيل وصولهم في منطقة المغادرة والصعود على متن الطائرة دون الحاجة إلى حمل جواز السفر أو بطاقة صعود الطائرة أو غيرها من وثائق السفر؛ وذلك بعد التقاط صورة للوجه ترتبط مباشرة بجواز المسافر ووثائق سفره.