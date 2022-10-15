بالصور.. الدرون تعرض أساطير "العلا" في عروض الضوء الصامت

قدّمت طائرات الدرون، عرضًا ساحرًا فوق الحجر بأداء فني مميز فوق مقبرة لحيان بن كوزا، وضمت التشكيلات 400 طائرة بدون طيار بالعلا؛ وذلك ضمن العروض الختامية لمهرجان العلا للاستجمام والاسترخاء.
وتم إرشاد الضيوف حتى وصولهم إلى منطقة العرض الرئيسية؛ حيث ترتفع طائرات الدرون المضيئة للأعلى لتروي أجمل القصص على مدار 3 أيام.
يبدأ العرض من الساعة 8:00 مساء، وينتهي في الساعة 9:00 مساء.
وحلقت طائرات "الدرون" في الهواء لارتفاع يصل إلى 200 متر، وشكّلت أيقونات ولوحات إبداعية متنوعة في عرض بعنوان "صمت الضوء"، يسافر بالمشاهدين إلى عالم الأساطير التاريخية، وسط سكون الصحراء.. ومن بين التشكيلات التي نفّذتها الطائرات: "الساعة الشمسية" التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من تلك المنطقة التاريخية، والنسر العملاق.