بالصور.. الدرون تعرض أساطير "العلا" في عروض الضوء الصامت

وحلقت طائرات "الدرون" في الهواء لارتفاع يصل إلى 200 متر، وشكّلت أيقونات ولوحات إبداعية متنوعة في عرض بعنوان "صمت الضوء"، يسافر بالمشاهدين إلى عالم الأساطير التاريخية، وسط سكون الصحراء.. ومن بين التشكيلات التي نفّذتها الطائرات: "الساعة الشمسية" التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من تلك المنطقة التاريخية، والنسر العملاق.