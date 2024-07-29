بثرواتها الطبيعية وتراثها العريق.. جزر فرسان تستقطب الزوار خلال الصيف "صور"

وغدت قرية "القصار" الأثرية، مقصدًا سياحيًا لزوار فرسان ومحبي التراث، بما تضمه من منازل أثرية ومعروضات تراثية إضافة للمقهى الشعبي، حيث يستمتعون بمناظر أشجار النخيل المحيطة بالقرية، ويتعرفون على موسم "العاصف"، وهو من أهم المورثات الثقافية الاجتماعية السائدة بجزر فرسان قديمًا، والذي اشتُق اسمه من الرياح الشمالية الغربية شديدة الحرارة، التي تهب على الجزيرة في فصل الصيف، ما جعل الأهالي -آنذاك- يتجهون لقرية "القصار" لكثرة الآبار التي تتوفر بها المياه العذبة، وأشجار النخيل التي تبدأ طرح ثمارها، ليقوم الأهالي بجني الرطب والاستمتاع بظلالها واعتدال أجوائها لمدة زمنية تزيد على ثلاثة أشهر، فيما أصبح تراثًا يُحْكَى للأجيال.