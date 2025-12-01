السياحة السعودية تقترب من المليون وظيفة مع ارتفاع اشغال الفنادق والإقامة

كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء عن توسّع متواصل في سوق العمل السياحي بالمملكة خلال الربع الثاني من عام 2024، مع استمرار صعود المؤشرات التشغيلية والضيافية، ما يعكس قوة القطاع ودوره المتنامي في الاقتصاد الوطني.
وبحسب نشرة إحصاءات المنشآت السياحية، بلغ إجمالي المشتغلين في الأنشطة السياحية 959,175 مشتغلًا، مسجلًا نموًا بنسبة 5.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ عدد العاملين السعوديين 245,905 بنسبة 25.6%، مقابل 713,270 من غير السعوديين بنسبة 74.4%. كما شكّل الذكور 86.6% من القوى العاملة بواقع 831,076 مشتغلًا، فيما بلغت نسبة المشتغلات 13.4% بعدد 128,099.
وتظهر الإحصاءات أن العاملين في الأنشطة السياحية يمثلون 5.7% من إجمالي المشتغلين في الاقتصاد السعودي، و8.6% من العاملين في القطاع الخاص، ليواصل القطاع دوره كأحد أكثر القطاعات توفيرًا للوظائف.
وفي جانب الضيافة، شهدت الفنادق والشقق المخدومة ارتفاعًا ملحوظًا في الأداء؛ إذ بلغ معدل إشغال الفنادق 55.4%، مقابل 52.4% للشقق المخدومة. كما وصل متوسط السعر اليومي لغرفة الفندق إلى 725.5 ريالًا، ولغرفة الشقق المخدومة 254.3 ريالًا.
وسجّلت مدة إقامة النزلاء في الفنادق ارتفاعًا لافتًا بنسبة 17.6% لتصل إلى 5.2 ليالٍ، في مؤشر على زيادة حركة السياحة وارتفاع مدة اقامة الزوار في الوجهات السعودية المختلفة.