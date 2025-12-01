السياحة السعودية تقترب من المليون وظيفة مع ارتفاع اشغال الفنادق والإقامة

وبحسب نشرة إحصاءات المنشآت السياحية، بلغ إجمالي المشتغلين في الأنشطة السياحية 959,175 مشتغلًا، مسجلًا نموًا بنسبة 5.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ عدد العاملين السعوديين 245,905 بنسبة 25.6%، مقابل 713,270 من غير السعوديين بنسبة 74.4%. كما شكّل الذكور 86.6% من القوى العاملة بواقع 831,076 مشتغلًا، فيما بلغت نسبة المشتغلات 13.4% بعدد 128,099.