عظماء ولدوا في رمضان.. العالم المسلم الذي " علم البشر" قواعد السياسة والاجتماع ..وهذا ما فعله مع التتار

تعد مقابلة ابن خلدون مع القائد التتري المعروف باسم" تيمور لنك" في مدينة دمشق، مـن أكثـر مراحل حياته إثارة حيث تظهر هذه الحادثة خبرة ابن خلدون في أساليب التعامل مع الحكام واستخدام الدبلوماسية للوصول إلى الغاية إذ يظهر ذلك عندما قرر ابن خلدون الذي كان موجوداً في دمشق أثناء حصار تيمورلنك لها عام 803هـ الوصول إليه راجياً إياه بألا يستبيح دمشق وأهلها وألا يقوم بتدميرها فتدلى بحبل إلى أن خرج من أسوارها ووصل تيمور لينك واستخدم ما يعرفه عن هذا القائد من معلومات تشير إلى إيمانه الشديد بعلوم التنجيم والطب إذ عرف عنهم ملازمته له لاعتماده الكبير عليهم واستشارتهم في كل ما يقوم به من أمور وما يتّخذه من قرارات مما دفع ابن خلدون للاعتماد على معرفته بالمنجم والطبيب اليهودي المشهور "إبراهيم ابن زرزر" للتأثير على تيمور لنك حيث أخبره بأن ابن زرزر كان قد تنبأ بظهور تيمور لينك قبل عشرين عاماً وتنبأ له بأنه سيصبح ذا شأن عظيم بالإضافة إلى ما استخدمه ابن خلدون من رصانة في الأسلوب ومنطق في الكلام لإقناعه بأنّه كان يتمنى أن يحظى بلقائه منذ أربعين سنة فأُعجب تيمور لنك بكلام ابن خلدون وطلب منه البقاء إلا أنّ ابن خلدون الذي لم يرفض طلبه هذا استأذنه للسفر لإحضار أهله وكتبه فسمح له بذلك فغادر ابن خلدون إلى مصر بأعجوبة.