إنجاز سعودي جديد.. أفخم قطار في الشرق الأوسط ينطلق من الرياض للقريات في هذا التاريخ

وتم الكشف عن تصميم القطار المكون من 11 عربة في عام 2021، وكان متميزًا بشكل لا يصدق، مع وجود 12 "كابينة فاخرة"، و18 جناحًا، و"جناح شرف"، وعربة مطعم.