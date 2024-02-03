إنجاز سعودي جديد.. أفخم قطار في الشرق الأوسط ينطلق من الرياض للقريات في هذا التاريخ

كشفت شركة الخطوط الحديدية السعودية "سار" عن صفقة بقيمة 200 مليون ريال سعودي، أي 53.33 مليون دولار، مع مجموعة "أرسينالي"، المتخصصة في إدارة رحلات القطارات الفاخرة؛ لإطلاق أول قطار فاخر في الشرق الأوسط.
ويتألف القطار من 40 كابينة فاخرة، وهو قيد الإنشاء بالفعل، ومن المقرر أن يبدأ رحلاته في أواخر عام 2025، بحسب سي إن إن.
وأوضحت شركة الخطوط الحديدية السعودية أن "حلم الصحراء" سيُقدِّم "رحلة قطار فاخرة" من العاصمة الرياض إلى مدينة القريات، وهي تقع بالقرب من الحدود الشمالية مع الأردن.
ويمتد الطريق، الذي يبلغ طوله 1.300 كيلومتر، عبر المناظر الطبيعية الصحراوية المذهلة في السعودية، مرورًا بمدينة حائل.
وبتصميم مستوحى من "الأسلوب والتقاليد السعودية"، فإن القطارات "المخصصة بالكامل"، والمكونة من 40 كابينة فاخرة، هي قيد الإنشاء بالفعل، ومن المقرر أن يتم فتح الحجوزات في نهاية العام.
وستكون الرحلات لليلة واحدة أو ليلتين، بسعة قصوى تصل إلى 82 راكبًا، وفقًا لما ذكره باولو بارليتا، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أرسينالي".
ويأتي قرار السعودية دخول سوق القطارات الفاخرة مع استمرار تزايُد الطلب على القطارات فائقة السرعة حول العالم.
وتم الكشف عن تصميم القطار المكون من 11 عربة في عام 2021، وكان متميزًا بشكل لا يصدق، مع وجود 12 "كابينة فاخرة"، و18 جناحًا، و"جناح شرف"، وعربة مطعم.
وتأتي أخبار الوصول المرتقب لـ"حلم الصحراء" بعد نحو 6 سنوات من إطلاق قطار الحرمين السريع في المملكة العربية السعودية، وهو يربط بين مدينتَي مكة والمدينة ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، في عام 2018.