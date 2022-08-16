للسعوديين المسافرين لأمريكا ممنوع دخول "التمر ولحم الحاشي".. غرامة 38 ألف ريال

وذكر موقع هيئة الجمارك وحماية الحدود في الولايات المتحدة أنه "يجب الإبلاغ عن جميع العناصر المنقولة في الأمتعة المسجلة أو الأمتعة المحمولة أو في السيارة، ووفقًا لـ"سي إن إن" فإنه يحظر دخول جميع أنواع الفاكهة، ومنها التمور والخضار الطازجة والمجمدة تقريبًا إلى الولايات المتحدة بسبب أخطار الآفات والأمراض التي يمكن أن يعيش بعضها في درجات حرارة شديدة البرودة.