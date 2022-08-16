للسعوديين المسافرين لأمريكا ممنوع دخول "التمر ولحم الحاشي".. غرامة 38 ألف ريال

كشفت الحملات التي أجراها مسؤولو الحدود بالولايات المتحدة الأمريكية عما يزيد من 630 ألف عملية تفتيش إيجابية للمسافرين عام 2021 وفقًا لإحصاءات السنة المالية الصادرة عن هيئة الجمارك وحماية الحدود في الولايات المتحدة، وأصدرت آلاف العقوبات والمخالفات على المسافرين الذين امتنعوا عن التصريح عن المواد والأطعمة المصاحبة معهم.
ويمكن أن يؤدي عدم الإبلاغ عن حيازة المنتجات الغذائية في نقاط التفتيش الجوية والبحرية والبرية للولايات المتحدة إلى فرض غرامات وعقوبات تصل إلى 38 ألف ريال بما يقارب 10 آلاف دولار وفقًا لهيئة الجمارك وحماية الحدود.
وعللت الهيئة السبب أنه يمكن للمسافرين الذين يجلبون المنتجات الغذائية إلى الولايات المتحدة إدخال الآفات والأمراض التي تنقلها الأغذية إلى البلاد عن غير قصد والتي يمكن أن يكون لها أثر مدمر على الزراعة والبيئة.
وحول ماهية المنتجات الغذائية التي لا يسمح بدخولها إلى الولايات المتحدة تعد معظم اللحوم، ومنها الحاشي والدواجن ومشتقات الحليب ومنتجات البيض، إما محظورة أو مقيدة في الولايات المتحدة استنادًا إلى قوانين بلد المنشأ وأمراض الماشية السائدة في المنطقة.
وتحظر وزارة الزراعة بالولايات المتحدة المنتجات الحيوانية والطيور من البلدان التي أبلغت عن حالات الإصابة بأمراض الماشية، مثل جنون البقر والحمى القلاعية، وإنفلونزا الطيور وحمى الخنازير.
ويُسمح بدخول قائمة طويلة من المواد الغذائية إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك التوابل، وزيوت الطهي، والخبز والبسكويت والكعك والحبوب والشاي المعبأ، وغيرها من المنتجات المخبوزة والمعالجة.
وتوفر هيئة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة قائمة بالعناصر المسموح بها على موقعها. لكن إذا جلب المسافر أكثر من 25 كجم يعتبر شحنة تجارية، ويجب أن يخضع لتدابير إضافية ويجب الإبلاغ عن إحضار جميع المواد الغذائية الزراعية في نماذج الجمارك الأمريكية، كي يتمكن المفتشون من فحصها والتأكد من أنها لا تحمل أية آفاتٍ أو أمراضٍ خارجية ضارة.
وذكر موقع هيئة الجمارك وحماية الحدود في الولايات المتحدة أنه "يجب الإبلاغ عن جميع العناصر المنقولة في الأمتعة المسجلة أو الأمتعة المحمولة أو في السيارة، ووفقًا لـ"سي إن إن" فإنه يحظر دخول جميع أنواع الفاكهة، ومنها التمور والخضار الطازجة والمجمدة تقريبًا إلى الولايات المتحدة بسبب أخطار الآفات والأمراض التي يمكن أن يعيش بعضها في درجات حرارة شديدة البرودة.