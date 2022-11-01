مصر للطيران ترفع أسعار التذاكر لـ3 مدن سعودية لهذه الأسباب

وقالت الشركة في خطابها: تم تحديد سعر تذاكر خط "القاهرة -جدة -القاهرة" من 6400 إلى 6900، ويتم زيادتها إلى 7300 جنيه للعودة أحد يومي الجمعة والسبت، وأشارت الشركة إلى زيادة أسعار تذاكر طيران موسم العمرة لخط "القاهرة - جدة/ المدينة المنورة - القاهرة" من 6650 جنيهًا إلى 7300 جنيه، ويتم زيادتها إلى 7900 جنيه للعودة أحد يومي الجمعة والسبت.