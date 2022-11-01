مصر للطيران ترفع أسعار التذاكر لـ3 مدن سعودية لهذه الأسباب

قررت شركة مصر للطيران تعديل وزيادة أسعار تذاكرها، والتي كانت أعلنتها قبل بدء موسم العمرة الجاري، وينتهي العمل بها في 31 من ديسمبر للعام الجاري، بعد زيادة أسعار الدولار وبعد وصول سعر الريال السعودي إلى ستة جنيهات ونصف تقريبًا.
وخاطبت الشركة وكلاء وشركات السياحة بالتعديل الجديد لتتراوح أسعار التذاكر بعد الزيادة من 6900 جنيه إلى 8650 جنيهًا باختلاف موعد العودة.
وقالت الشركة في خطابها: تم تحديد سعر تذاكر خط "القاهرة -جدة -القاهرة" من 6400 إلى 6900، ويتم زيادتها إلى 7300 جنيه للعودة أحد يومي الجمعة والسبت، وأشارت الشركة إلى زيادة أسعار تذاكر طيران موسم العمرة لخط "القاهرة - جدة/ المدينة المنورة - القاهرة" من 6650 جنيهًا إلى 7300 جنيه، ويتم زيادتها إلى 7900 جنيه للعودة أحد يومي الجمعة والسبت.
وأبانت الشركة أنه تم تحديد أسعار تذاكر طيران موسم العمرة لخط "القاهرة - المدينة المنورة / جدة - القاهرة" إلى 8150 جنيهًا ويتم زيادتها 8650 جنيها للعودة أحد يومي الجمعة والسبت.
وأوضح الخطاب أنه يتم تطبيق كافة الأسعار على رحلات المسافرين من مطار برج العرب بالإسكندرية، وهي شاملة الضرائب والرسوم المقررة، وقابلة للتغير وفقًا لتغيير سعر الصرف أو متغيرات السوق.