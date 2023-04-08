أغرب المدن بالصور.. سكانها لا يرون السماء وشوارعها بداخل الكهوف وحدائقها فوق المنازل

ويفضل أهل المدينة بناء بيوتهم في أحضان الصخور، ليتمتعوا بدرجات الحرارة المنخفضة بطريقة طبيعية بدلاً من بناء بيوت حديثة، وتزويدها بوسائل التبريد أو التدفئة التقليدية المعروفة، ويعملون سنويًا على تجديد طلاء البيوت باللون الأبيض الذي يعكس أشعة الشمس بهدف المحافظة على درجة برودتها، حتي في أشد أيام السنة حرارة، كما يحافظ عليها دافئة في أيام الشتاء الباردة، كما أن بعض هذه البيوت له أسطح صخرية فوقها بساتين الزيتون.