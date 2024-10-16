مدينة الألعاب القطرية "لوسيل وينتر وندرلاند" تقدم للسعوديين 5 مفاجآت استثنائية.. تعرف عليها

تستعد مدينة الألعاب "لوسيل وينتر وندرلاند" في العاصمة القطرية الدوحة، للانطلاق بموسمها الثالث في 24 أكتوبر الجاري؛ حيث المفاجآت الحصرية والفعاليات المذهلة من الأنشطة الجديدة، بالإضافة إلى العديد من البرامج الترفيهية الممتعة؛ وهي:
1- الافتتاح الكبير لقرية "رفيق" الوجهة الجديدة التي تضمّ مجموعة واسعة من المطاعم والمقاهي المنتقاة بعناية؛ لتلبّي مختلف الأذواق والمسابقات التي ستمكّن الزوار من الفوز بمسابقة الجائزة الكبرى المقدمة من "رفيق". كما تستضيف قريةُ رفيق حدثًا ترفيهيًّا تفاعليًّا يوم الجمعة من كل أسبوع طوال الموسم؛ حيث سيتمكّن الزوار من الحصول على العديد من الفرص للفوز بالهدايا.
2- فعاليات وأنشطة فنية مميزة بداية من الخميس 24 أكتوبر؛ حفل للفنان ناصر الكبيسي والفنانة حلا الترك، بينما يحيي النجم "الشامي" ثاني أيام الكرنفال الافتتاحي بتاريخ 25 أكتوبر وثالث أيام كرنفال افتتاح "لوسيل وينتر وندرلاند"، السبت 26 أكتوبر، فسيكون زوار الوجهة الترفيهية الأولى في قطر على موعد مع عرض حي للفنان "فلبراتشي"، بالإضافة إلى عرض للفنان حمد الخزينة مع الإيقاعات التراثية.
3- إطلاق شخصية "دافي"، ومن خلال الموسم الثالث لمدينة الألعاب العالمية يتعرّف زوار "لوسيل وينتر وندرلاند" على "دافي" الشخصية الجديدة التي تقدم العديد من المفاجآت والعروض الترفيهية، ويرحّب بالصغار والكبار ويشاركهم مغامراته بين الألعاب والأنشطة الترفيهية للمدينة.
4- اللعبة الجديدة "سنو كارتس" حلبة الكارتنغ المثيرة التي ستشهد منافسات يومية ومسابقات حماسية.
5- منطقة ألعاب "بلدنا فارم" التي تضمّ ألعابًا هوائية عملاقة مناسبة للأطفال والكبار، وغيرها من الألعاب والمفاجآت. كما يستضيف الموسمُ الجديد للمدينة العديدَ من الأنشطة الترفيهية والعروض الحية.
تعدّ مدينة "لوسيل وينتر وندرلاند" الممتدّة على مساحة 100 ألف متر مربع في قلب المنطقة الترفيهية بجزيرة المها، المدينة الترفيهية الأحدث في قطر التي تتميّز بألعابها الشهيرة، مثل عجلة "عين QNB" العملاقة التي يبلغ ارتفاعها 53 مترًا، والتي توفّر إطلالات خلّابة على مدينة "لوسيل"، إلى جانب أفعوانية أريدُ 5G الحماسية، ومنطقة "الخطوط الجوية القطرية" الاحتفالية، ومراجيح فيو بنك الدوحة الشاهقة، ولعبة الصعود العالي لمصرف الريان.
كما تقدم جزيرةُ المها لزوّارها تجاربَ حصرية للتسوق والترفيه، بالإضافة إلى مجموعة منتقاة من أشهر المطاعم العالمية؛ مثل زوما وLPM وأم شريف وكاربون وسلامة وباغاتيل المطعم والنادي الشاطئي العالمي، وغيرها. وتشهد جزيرةُ المها سنويًّا زيارةَ نحو 3 ملايين زائر من داخل قطر وخارجها للاستمتاع بتجربة مميزة من الترفيه والتسوق وتناول أشهى الأطباق العالمية وتجربة أجواء المها الساحرة على ساحل لوسيل.