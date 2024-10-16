مدينة الألعاب القطرية "لوسيل وينتر وندرلاند" تقدم للسعوديين 5 مفاجآت استثنائية.. تعرف عليها

1- الافتتاح الكبير لقرية "رفيق" الوجهة الجديدة التي تضمّ مجموعة واسعة من المطاعم والمقاهي المنتقاة بعناية؛ لتلبّي مختلف الأذواق والمسابقات التي ستمكّن الزوار من الفوز بمسابقة الجائزة الكبرى المقدمة من "رفيق". كما تستضيف قريةُ رفيق حدثًا ترفيهيًّا تفاعليًّا يوم الجمعة من كل أسبوع طوال الموسم؛ حيث سيتمكّن الزوار من الحصول على العديد من الفرص للفوز بالهدايا.