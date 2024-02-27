قمة العرب للطيران تنطلق في رأس الخيمة تحت شعار "استشراف مستقبل السفر"

تنطلق غداً الأربعاء. 28 فبراير 2024 فعاليات الدورة الـ 11 من "قمة العرب للطيران" في إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات، تحت شعار "استشراف مستقبل السفر"، وتستقطب القمة نخبة من رواد وخبراء قطاعي الطيران والسياحة من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الرؤى حول أحدث التوجهات والممارسات التي تشكل مستقبل هذا القطاع الحيوي.
تهدف القمة، التي تستمر على مدار يومين، إلى إرساء معايير جديدة لضمان تطور قطاع الطيران وفقاً لمنهجيات آمنة وفعالة ومستدامة، وتشمل فعالياتها سلسلة من ورش العمل وجلسات نقاشية ملهمة حول التوجهات العالمية والوضع الراهن ومستقبل قطاع الطيران في العالم العربي.
تطلق قمة العرب للطيران هذا العام النسخة الأولى من "منتدى الشباب العربي للطيران والسفر" بالتعاون مع إيرباص والصندوق العالمي للتنمية المستدامة.
يهدف المنتدى إلى سد الفجوات بين المهنيين الشباب ورواد الأعمال، من خلال الشراكات والدورات التدريبية الداخلية والمشاريع التعاونية.
يشارك في قمة العرب للطيران هذا العام عدد من كبار صناع القرار في قطاع الطيران، بما في ذلك الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة جوليا سيمبسون، والأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي عبدالوهاب تفاحة، والرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة راكي فيليبس، ونائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كامل العوضي.
سيقدم نخبة من رواد قطاع الطيران، مثل الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران" عادل العلي، والرئيس التنفيذي لشركة "بيوند إيرلاينز" تيرو تاسكيلا، رؤى قيّمة حول التزام قطاع الطيران بحفز مسار الابتكار والتقدم، وتعزيز التجربة الشاملة للعملاء.
ستشهد أجندة هذا العام جلسة حوارية بإدارة مديرة المحتوى ورئيسة قسم قطاع تمويل الطيران في مجلة "إيرفينانس جورنال" لورا مولر، حول استثمارات وتطور شركات الطيران في العالم العربي.
كما سيقود الرئيس التنفيذي المساعد في شركة "أفي ليس" طارق الغزيري، المناقشات حول بروز قطاع الطيران باعتباره ركيزة أساسية للنمو في دول المنطقة.
سينضم كل من الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة نوفوس أفييشن كابيتال منير الكزبري، والرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران فيروز تارابور، والرئيس التنفيذي لشركة "التافير إل. بي" ستيف ريمر، لمناقشة الأولويات والمسار المستقبلي لمراكز الطيران في المنطقة.
تُعدّ قمة العرب للطيران منصة رائدة لتبادل المعرفة والخبرات بين مختلف أصحاب المصلحة في قطاع الطيران، وتلعب دورًا هامًا في رسم مسار مستقبل هذا القطاع الحيوي.