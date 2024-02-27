قمة العرب للطيران تنطلق في رأس الخيمة تحت شعار "استشراف مستقبل السفر"

يشارك في قمة العرب للطيران هذا العام عدد من كبار صناع القرار في قطاع الطيران، بما في ذلك الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة جوليا سيمبسون، والأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي عبدالوهاب تفاحة، والرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة راكي فيليبس، ونائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كامل العوضي.