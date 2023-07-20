"جواز السفر الياباني" يخسر صدارته العالمية.. وسنغافورة تتصدر في 2023

ولكن خلال هذا الصيف هبطت اليابان إلى المركز الثالث بعد أن احتلت المركز الأول لمدة خمس سنوات متتالية، وصعدت سنغافورة إلى المركز الأول، حيث يستطيع مواطنوها زيارة 192 وجهة من أصل 227 في جميع أنحاء العالم من دون تأشيرة مسبقة على مؤشر هينلي للربع الثاني من 2023.