وادي رزان في جازان يجذب السياح والزوار على مدار العام

ويشهد الوادي الذي يقع على بعد 90 كيلو متراً إلى الشمال الشرقي من مدينة جازان، هذه الأيام كغيره من المواقع السياحية بالمنطقة إقبالاً متزايداً من الزوار من داخل المنطقة وخارجها للاستمتاع بأجوائه الدافئة ومناظره الطبيعية.