العَلَم.. من الهلال إلى راية التوحيد "قصص وبطولات" على مر العصور

رُفِع العلم السعودي الأول بلونه الأخضر وهلاله الأبيض بإمارة الدرعية عام 1750، ثم اعتمد الملك المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- العلم السعودي الثاني حيث استبدل الهلال بكلمة "لا إله إلا الله" على علم أخضر كامل، وكتابة الشهادة بالخط الأبيض، مع وجود مساحة بيضاء على يسار العلم، وهو ما يُعرف بعلم نجد منذ دخول الرياض عام 1902.
وفي عام 1921م تم تغيير العلم، وأصبحت كلمة "لا إله إلا الله" كبيرة على المساحة الخضراء، وأصبح الجزء الأبيض الطولي يمين العلم، كما أضيف السيف الأبيض أسفل كلمة التوحيد.
وفي عام 1926 رُفِع العلم الرابع الجديد، حيث تمت إزالة السيف، وأصبحت الراية الخضراء محاطة بلون أبيض تتوسطه كلمة التوحيد باللون الأبيض، وهو علم مملكة نجد والحجاز.
وفي عام 1932م بدأ العلم الخامس؛ حيث أصبح العلم أخضر بالكامل كُتِبت عليه كلمة التوحيد بشكل كامل باللون الأبيض أسفل كلمة التوحيد والسيف الأبيض، حيث يكون السيف نهايته مع بداية كلمة التوحيد.
وأخيرًا في عام 1973 ظهر العلم السادس في عهد الملك فيصل عام 1973 على يد حافظ وهبة الذي صمّمه من قبل، وأدخل عليه بعض التعديلات البسيطة على العلم السعودي في مقاسات العلم وكلمة التوحيد، كما غيّر بداية ونهاية السيف الأبيض، حيث أصبح المقبض أسفل بداية كلمة التوحيد وينتهي بنهايتها نحو السارية كنايةً عن انتهاء القتال، وأصبح رمزًا للقوة والمنعة.