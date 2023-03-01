العَلَم.. من الهلال إلى راية التوحيد "قصص وبطولات" على مر العصور

وأخيرًا في عام 1973 ظهر العلم السادس في عهد الملك فيصل عام 1973 على يد حافظ وهبة الذي صمّمه من قبل، وأدخل عليه بعض التعديلات البسيطة على العلم السعودي في مقاسات العلم وكلمة التوحيد، كما غيّر بداية ونهاية السيف الأبيض، حيث أصبح المقبض أسفل بداية كلمة التوحيد وينتهي بنهايتها نحو السارية كنايةً عن انتهاء القتال، وأصبح رمزًا للقوة والمنعة.