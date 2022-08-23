المفوضية الأوروبية تؤجل إقرار رسوم 26 ريالاً على القادمين لدول "الشينغن" حتى 2023

قررت مفوضية الاتحاد الأوروبي تأجيل تقديم نظام تصاريح السفر الجديد حتى نوفمبر 2023 وهو المقرر على القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي؛ حيث يتم التسجيل ودفع رسوم قدرها 26 ريالاً سعودياً أو ما يعادل 7 يورو.
وكان من المقرر في البداية إطلاق نظام معلومات وتصاريح السفر الأوروبي ET IAS في عام 2021 قبل أن يتم تأجيله إلى مايو 2023، إلا أن المفوضية الأوروبية قررت مؤخراً تأجيله حتى نوفمبر 2023.
ويتعين على القادمين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا والبرازيل وأستراليا وسنغافورة والمكسيك وغيرها التسجيل لدخول الاتحاد الأوروبي بموجب مخطط ET IAS بدءاً من العام المقبل، كما يُعفى السياح القادمون من دول تحتاج إلى تأشيرة الدخول من النظام الجديد.
ووفقاً للمفوضية الأوروبية سيكلف التطبيق 7 يورو فقط ويقدر أن 95٪ من الأشخاص سيحصلون على استجابة إيجابية في غضون دقائق، وسيكون ET IAS ساري المفعول بعد ذلك لمدة ثلاث سنوات.
وتلزم المفوضية الأوروبية شركات الطيران والعبارات والقطارات والحافلات بالتحقق من جوازات السفر وترخيص ETIAS قبل الصعود إلى الطائرة، وسيتم رفض دخولك إذا وصلت إلى نقطة تفتيش على الحدود دون الحصول على التفويض.