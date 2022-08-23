المفوضية الأوروبية تؤجل إقرار رسوم 26 ريالاً على القادمين لدول "الشينغن" حتى 2023

وكان من المقرر في البداية إطلاق نظام معلومات وتصاريح السفر الأوروبي ET IAS في عام 2021 قبل أن يتم تأجيله إلى مايو 2023، إلا أن المفوضية الأوروبية قررت مؤخراً تأجيله حتى نوفمبر 2023.