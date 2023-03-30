التعشير والمقمع.. تقاليد سعودية مبهجة تتوج بـ"رقصة النار" شاهد الصور

ولكن يشكل المشهد جزءًا من موروث سعودي أصيل يدعى "التعشير"، وهو رقصة حربية قديمة اشتهرت في الماضي، إذ قال المصور السعودي عبدالرحمن الدغيلبي لموقع "سي إن إن": إن من يراها لأول مرة لا يعلم مدى قوة الصوت الخارج من البندقية (المقمع) ما قد يسبب الخوف للبعض.