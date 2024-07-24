مصور سعودي يوثق مشهدًا ساحرًا فوق جبل دكا بـ"ورد الطائف".. هنا التفاصيل

في واحدة من أروع المشاهد الطبيعية في المملكة وتحديدًا في مدينة الورد "الطائف"، نجح المصور الفوتوغرافي، وليد الطلحي، في رصد قوس قزح يبدو وكأنه يُعانق جبال السعودية.
بعد هبوب عاصفة رعدية قوية، تفاجأ عديد الأشخاص بتشكل هذا المنظر الساحر فوق جبل "دكا"، وهو أعلى جبال الطائف، حيث يبلغ ارتفاعه 2,800 متر عن مستوى سطح البحر.
لذلك، قرر المصور السعودي تخليد هذه اللحظة بعدسة كاميرته، حيث قام برصد ودمج 21 صورة بتقنية البانوراما بوساطة الدرون".
وفق السي إن إن يطل على مركز الشفا السياحي بمنطقة الطائف. ويُستخدم الجبل لمعرفة مواعيد الصلاة، والصيام، والإفطار في شهر رمضان المبارك.
ويتسم "دكا" بكثافة وتنوع الغطاء النباتي، حيث تكسوه أشجار العرعر.
وتصل درجة الحرارة في قمة الجبل إلى ما دون الصفر في فصل الشتاء، ما يجعله من الوجهات السياحية المميزة في البلاد.
وحازت أعمال الطلحي، وهو يمارس التصوير الفوتوغرافي منذ عام 2015، إعجاب عديد من متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ قال: "يُعد هذا المشهد من أجمل المناظر التي رأيتها في جبال الشفا".
ويحظى الشفا بشهرة بسبب تضاريسه المتفاوتة بين الجبال والمرتفعات التي تمتاز بالأفلاج الطبيعية والعيون المتدفقة من سفوحها. كما يُقدم تجربة سياحية فريدة من نوعها لما تُمثّله درجات الحرارة المنخفضة من عنصر فعّال وجاذب للزوار على مدار العام.