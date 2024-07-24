مصور سعودي يوثق مشهدًا ساحرًا فوق جبل دكا بـ"ورد الطائف".. هنا التفاصيل

وحازت أعمال الطلحي، وهو يمارس التصوير الفوتوغرافي منذ عام 2015، إعجاب عديد من متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ قال: "يُعد هذا المشهد من أجمل المناظر التي رأيتها في جبال الشفا".