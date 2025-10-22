إبداع الكوادر الوطنية.. 17 شركة ناشئة تعرض مشاريعها في ختام "مسرعة نمو السياحة" بالرياض

اختتم صندوق التنمية السياحي، المُمكّن الوطني للقطاع السياحي، فعاليات يوم العرض الختامي للنسخة الثانية من برنامج "مسرعة نمو السياحة"، الذي نظّمه مركز نمو السياحة – الذراع المُمكّن غير التمويلي للصندوق – في الرياض، بحضور نخبة من روّاد الأعمال والمستثمرين في القطاع السياحي وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأعرب الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي بن عبدالله الفاخري عن اعتزازه بنجاح البرنامج وما أحدثه من أثر ملموس في دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، مؤكدًا أن المسرعة تُعد إحدى المبادرات النوعية التي تُسهم في تعزيز مسيرة التمكين السياحي الوطني.
وقال الفاخري:"نفخر اليوم بما قدمه رواد الأعمال والشركات الناشئة من أفكار ومشاريع مبتكرة تعكس حيوية قطاعنا السياحي، ونواصل التزامنا في الصندوق بدعم هذه الطاقات الواعدة، وتمكين المجتمعات، وتوفير بيئة سياحية مستدامة تنمو من المجتمعات الصغيرة وصولًا إلى المدن الكبرى، بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة ضمن رؤية المملكة 2030".
وشهدت الفعالية تقديم 17 شركة ناشئة مشاريعها السياحية المبتكرة في مجالات التقنية والخدمات والتجارب السياحية، ضمن يوم العرض الختامي الذي خُصص لاستعراض حلولها أمام المستثمرين وصناديق التمويل، وسط حضور واسع من المهتمين بالاستثمار في قطاع السياحة. كما تضمن الحدث معرضًا مصاحبًا أتاح للمستثمرين والزوّار الاطلاع على الحلول السياحية الجديدة وبحث فرص الشراكة والتوسع في السوقين المحلي والدولي.
ويُعد مركز نمو السياحة أحد أهم المبادرات التي أطلقها صندوق التنمية السياحي لتمكين روّاد الأعمال عبر برامج متخصصة تشمل المسرعات وهاكاثونات الابتكار ومعسكرات التدريب وحاضنة نمو السياحة، إلى جانب خدمات الإرشاد والاستشارات المهنية.
وقد استفاد من برامج المركز أكثر من 9,000 رائد أعمال، فيما تم تخريج أكثر من 100 شركة ناشئة من مسرعات الأعمال قدّمت تجارب سياحية نوعية للزوار المحليين والدوليين.
كما نجحت المشاريع المدعومة في جذب أكثر من 30 مليون ريال سعودي من الاستثمارات، ما يعكس حجم الأثر الذي يحققه المركز في دعم منظومة ريادة الأعمال السياحية بالمملكة.
ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود صندوق التنمية السياحي لتحفيز الابتكار وتوسيع نطاق الاستثمار في القطاع السياحي، عبر تمكين روّاد الأعمال والشركات الناشئة من تحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية تسهم في تنمية الاقتصاد السياحي المستدام وتعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية رائدة في السياحة.