كسوف 2027 في السعودية… جدة ومكة على خط أطول ظلام يشهده القرن

أفادت مؤسسات فندقية في جدة ومكة بأن الطلب على الإقامات في الأسبوع الأول من أغسطس 2027 بدأ في الارتفاع منذ الآن، مع حجوزات لرحلات علمية وجماعات فلكية دولية تخطط للحضور قبل الحدث بعدة أيام.

ويشير مختصون إلى أن القطاع السياحي السعودي سيستفيد من الزخم المتوقع، خصوصًا مع إطلاق حزم سياحية تجمع بين مشاهدة الكسوف وزيارة المعالم الثقافية