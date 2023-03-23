عظماء ولدوا في رمضان.. المرأة التي طمأنت الرسول وحافظت على الرسالة

تبدأ "سبق" في نشر تقارير عن عظماء ولدوا في شهر رمضان المبارك، ونستهلها بالسيدة التي بثت الطمأنينة للرسول صلى الله عليه وسلم، حيث ولدت في شهر رمضان من عام 556 ميلادية وهي السيدة خديجة بت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، يلتقي نسبها بنسب النبي محمد في قصي بن كلاب، ويعني اسمها "المولودة قبل أوان وضعها" وخَدَجتِ الدابةُ: ألقت ولدها ناقص الخلق أو قبل تمام أيام الحمل".
هي تاجرة ذات مال، كانت تستأجر الرجال وتدفع المال مضاربة، فبلغها أن محمد بن عبد الله يدعى بالصادق الأمين وأنه كريم الأخلاق، فبعثت إليه وطلبت منه أن يخرج في تجارة لها إلى الشام مع غلام يدعى "ميسرة"، وقد وافق زواجها من محمد بن عبدالله.
ورجعت قافلة التجارة من الشام، وأخبر الغلام "ميسرة" خديجة عن أخلاق محمد وصدقه وأمانته، وحكت لصديقتها "نفيسة بن مُنية"، فطمأنتها "نفيسة"، واعتزمت أن تخبر محمدًا برغبة خديجة الزواج منه.
لم تمضِ إلا فترة قصيرة حتى سارع لطلب الزواج من خديجة وفي صحبته عماه أبو طالب وحمزة، ابنا عبد المطلب".
وعندما نزل الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم انطلق إلى منزله خائفًا يرتجف حتى بلغ حجرة زوجته خديجة فقال زملوني"، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال: "مالي يا خديجة"، وحدثها بصوت مرتجف، وحكى لها ما حدث وقال: “لقد خشيت على نفسي”، فطمأنته قائلة: "والله لا يخزيك الله أبدًا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكَل وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق، فكانت أول من آمن برسالته وصدّقه، فكانت بهذا أول من أسلم من المسلمين جميعًا وأول من أسلم من النساء".
وقد أنجب صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها من الذكور "القاسم"، وبه كان يكنى، و"عبدالله"، ومن الإناث: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة.