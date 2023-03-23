عظماء ولدوا في رمضان.. المرأة التي طمأنت الرسول وحافظت على الرسالة

تبدأ "سبق" في نشر تقارير عن عظماء ولدوا في شهر رمضان المبارك، ونستهلها بالسيدة التي بثت الطمأنينة للرسول صلى الله عليه وسلم، حيث ولدت في شهر رمضان من عام 556 ميلادية وهي السيدة خديجة بت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، يلتقي نسبها بنسب النبي محمد في قصي بن كلاب، ويعني اسمها "المولودة قبل أوان وضعها" وخَدَجتِ الدابةُ: ألقت ولدها ناقص الخلق أو قبل تمام أيام الحمل".