أين يذهب السعوديون خلال إجازة يوم التأسيس؟ المالديف تتصدر ثم دبي ومصر

وأردف: من الدول الجديدة لكروز من أوروبا و رحلات الصيد في افريقيا و كندا و أستراليا والريف الإيطالي، وهي من الدول التي كانت تشهد إقبالاً سياحيًا حتى نهاية ٢٠١٢، وتصنف الآن ضمن أهم الوجهات الواعدة بالنسبة للعائلات السعودية، أو حتى الشباب عشاق السياحة والأسفار في العالم، كما أن حجوزات الصيف لماليزيا تعود بقوة في ظل طلبات العملاء.