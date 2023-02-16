أين يذهب السعوديون خلال إجازة يوم التأسيس؟ المالديف تتصدر ثم دبي ومصر

مع اقتراب حلول مناسبة يوم التأسيس في المملكة العربية السعودية؛ سيكون المواطنون والمقيمون على موعد مع إجازة رسمية لمدة 4 أيام متواصلة من الأربعاء 22 فبراير وحتى الأحد 26 فبراير 202.
وبحسب التقويم الدراسي؛ ستكون إجازة يوم التأسيس يوميْ الأربعاء والخميس 22- 23 فبراير 2023، يضاف إليها يوما الجمعة والسبت، وهي الإجازة المعتمدة نهاية كل أسبوع، ليصبح المجموع 4 أيام متواصلة.
وقال مديرون ومسؤولون في شركات للسياحة والسفر والعطلات: إجازة يوم التأسيس منحت فرصة للسفر إلى الخارج خاصة مع ارتباطها بنهاية الأسبوع.
وأضافوا: عادت الوجهات التقليدية للسعوديين إلى الصدارة مرة أخرى، حيث يفضلون دبي ومصر والدوحة لاسيما في ظل الإعلان المستمر عن خطوط طيران جديدة تفتحها تلك الناقلات في مختلف مناطق العالم.
وأردف مسؤولو شركات السياحة: هناك وجهات جديدة في أوروبا بدأت في استقطاب السائحين مثل إسبانيا.
من ناحيته، قال عبدالرزاق الزهراني، الرئيس التنفيذي لشركة نادي المسافر: هناك عدة عوامل ساهمت في تغيير خريطة السفر، حيث بدأ الكثير من المواطنين وخاصة الشباب التوجه للوجهات الجديدة التي أعلنت الناقلات الوطنية عن السفر تركيا وتايلند، إضافة إلى الوجهات التقليدية وعلى رأسها مصر ودبي والدوحة.
من جهته، قال توفيق أبو الوفا، مدير السياحة بالشركة العربية لخدمات المسافرين: إجازة يوم التأسيس رفعت الطلب على العديد من الدول وخاصة الوجهات القريبة من المملكة، مثل دبي ومصر، إضافة إلى المالديف.
وأضاف: هناك مؤشرات تدل على رغبة المواطنين في استكشاف وجهات سياحية جديدة ودول جديدة بدلاً من تكرار الزيارات إلى الوجهات التقليدية.
وأردف: من الدول الجديدة لكروز من أوروبا و رحلات الصيد في افريقيا و كندا و أستراليا والريف الإيطالي، وهي من الدول التي كانت تشهد إقبالاً سياحيًا حتى نهاية ٢٠١٢، وتصنف الآن ضمن أهم الوجهات الواعدة بالنسبة للعائلات السعودية، أو حتى الشباب عشاق السياحة والأسفار في العالم، كما أن حجوزات الصيف لماليزيا تعود بقوة في ظل طلبات العملاء.
بدوره، قال خالد باوزير، خبير سياحي متخصص في البرامج السياحية: الرحلات المباشرة وعروض الأسعار المنخفضة إلى الوجهات تدفع المواطنين والمقيمين إلى التفكير في الذهاب إلى تلك الوجهات، وتعدد هذه الوجهات مفيد للمسافر ومع توافر عدد كبير من البدائل فإن الأسعار تظل مقبولة.
وأضاف: هناك تنوع كبير في الوجهات السياحية بالنسبة للمواطنين خلال إجازة يوم التأسيس، وتأتي مصر ودبي والبحرين والدوحة على رأس القائمة.
أما بشير عرنوس مدير فرع التخصص للشركة العربية فقد قال: هناك أسواق اجديدة بدأت تستقطب السائحين المواطنين في أوروبا مثل النمسا وألمانيا وفرنسا.
وأضاف: من ضمن الأسواق التقليدية في منطقة آسيا إندونيسيا التي عاد الإقبال عليها ونجحت في استقطاب السائحين السعوديين إليها، عن طريق توفير المنتج السياحي الذي يتناسب وطبيعة السائح السعودي.
في سياق متصل، قال محي الدين جمودة، مدير عام شركة الفارس الدولي للسياحة بجدة: جنوب أفريقيا عادت مرة أخرى الى مصاف الوجهات السياحية الناشئة بالنسبة للسائح السعودي، حيث لوحظ تزايد الحجوزات إليها بشكل جيد خلال إجازة يوم التـأسيس.
وأضاف: الإجازة فترة قصيرة، وتعتبر مصر ودبي أكبر المستفيدين من جهة استقطاب السياحة السعودية، حيث تعد من الوجهات التقليدية.
وأردف: تصنيف السائح السعودي ضمن الفئات الأعلى إنفاقاً في العالم يجعل الكثير من العروض تنهال على السوق السعودي سواء من الفنادق أو شركات الطيران.
وتابع "حمودة": إذا بدأنا في حصر الوجهات السياحية التي تعد في الصدارة بالنسبة للمواطنين فتأتي مصر ودبي والدوحة في المقدمة.