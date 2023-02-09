بريدة تتجمل وتتألق.. منتجاتها أمام العالم في قلب باريس… شاهد التفاصيل

ويتضمن المعرض الأكلات التراثية المميزك عن غيرها على العالم بأسره، على يد طهاة مختصين، قدموا لعرض ما تكتنزه مدينتهم من أطعمة ومأكولات، احتفاءً بإدراج مدينة بريدة ضِمن شبكة اليونسكو للمدن المبدعة في مجال الطهي، والذي أعلنت عنه اليونسكو في بيانٍ لها بمناسبة اليوم العالمي للمدن في عام 2021م.