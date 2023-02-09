بريدة تتجمل وتتألق.. منتجاتها أمام العالم في قلب باريس… شاهد التفاصيل

انطلقت فعاليات المعرض الخاص الذي تنظمه هيئة فنون الطهي العالمية، بالتعاون مع وفد المملكة الدائم لدى منظمة اليونسكو، وغرفة القصيم، واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في العاصمة الفرنسية باريس.
ويتضمن المعرض الأكلات التراثية المميزك عن غيرها على العالم بأسره، على يد طهاة مختصين، قدموا لعرض ما تكتنزه مدينتهم من أطعمة ومأكولات، احتفاءً بإدراج مدينة بريدة ضِمن شبكة اليونسكو للمدن المبدعة في مجال الطهي، والذي أعلنت عنه اليونسكو في بيانٍ لها بمناسبة اليوم العالمي للمدن في عام 2021م.
ونتيجةً للملف الذي أعدته الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم بالشراكة مع هيئة فنون الطهي وبإشراف ومتابعة من إمارة منطقة القصيم، وبالتعاون مع هيئة التراث واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم والجمعية السعودية للمحافظة على التراث، والمندوبية الدائمة للمملكة لدى اليونسكو، وتضمّن الملف جميع البيانات والإحصاءات والمعلومات اللازمة وفق اشتراطات المنظمة والمعايير المطلوبة للتسجيل في الشبكة العالمية.
ووضعت مدينة بريدة في منطقة القصيم نفسها على الخارطة العالمية، بوصفها إحدى المدن المدرجة ضِمن شبكة اليونسكو، للمدن المبدعة، في مجال فن الطهي.
ويسلط المعرض الضوء على ركن لمتحف عن العقيلات الذين نظموا أشهر القوافل التجارية في الجزيرة العربية، إضافة إلى العروض الأدائية لعددٍ من الفنون الأدائية مثل السامري، واستعراض ما تشتهر به المدينة، مثل التمور والكليجا، وتوزيعه على زوار المعرض.