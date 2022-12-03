وكالات سفر.. انخفاض ملحوظ في حجوزات مونديال قطر بعد خروج الأخضر

قال أحمد الغامدي، من إحدى شركات السياحة: إن انخفاض الطلب يأتي بعد خروج الأخضر من الدور الأول وعدم الوصول إلى دور 16؛ حيث إن أغلب التوقعات كانت تتجه إلى مواصلة الحجوزات لتشجيع الأخضر في مبارياته.