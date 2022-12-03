وكالات سفر.. انخفاض ملحوظ في حجوزات مونديال قطر بعد خروج الأخضر

كشف العديد من مسؤولي الحجوزات بشركات السفر والسياحة في الرياض وجدة، عن انخفاض ملحوظ في طلبات حجز التذاكر والسفر إلى الدوحة لمشاهدة مباريات بطولة كأس العالم خلال فترة مونديال قطر 2022.
قال أحمد الغامدي، من إحدى شركات السياحة: إن انخفاض الطلب يأتي بعد خروج الأخضر من الدور الأول وعدم الوصول إلى دور 16؛ حيث إن أغلب التوقعات كانت تتجه إلى مواصلة الحجوزات لتشجيع الأخضر في مبارياته.
وقد أعلنت قطر أنه بداية من يوم الجمعة 2 ديسمبر لن يشترط الدخول إلى البلاد وجود تذاكر لمباريات كأس العالم قطر 2022، وباستطاعة الجماهير من غير حاملي تذاكر المباريات الدخول إلى البلاد عبر استخدام بطاقة "هيا" اعتبارًا من 2 ديسمبر حتى 23 ديسمبر.
وأكدت أنه سيكون بإمكان الجماهير الراغبة في دخول البلاد التقديم عبر منصة هيا؛ حيث إنها متاحة حاليًّا للتقديم.
وكانت الرحلات من السعودية قد وصلت خلال مرحلة الدور الأول إلى 6 رحلات يومية مجدولة عبر الحدود السعودية فقط خلال أيام المونديال في المرحلة الأولى.