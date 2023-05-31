لتقديم تجربة سياحية مذهلة.. شركة البحر الأحمر الدولية تطلق نادي "واما" للإبحار الشراعي

من جانبها، قالت رئيسة الحوكمة في الشركة الدكتورة مريم فيكتشلو: "أجزم بأن الإبحار الشراعي أفضل نشاط جماعي على الإطلاق لتقوية الروابط بين أي فريق رياضي؛ لأنك تضع كامل ثقتك في فريقك، وأيضًا في الوقت ذاته يمكن لكل الموجودين على متن القارب قضاء وقت ممتع مع استكشاف عجائب البحر التي تمنحنا طاقة إيجابية للإقبال على الحياة، ونأمل أن يوفر نادي "واما" للإبحار الشراعي أكثر من مجرد ذكريات فريدة من نوعها، بل وأن يلهم الجميع سواء كانوا مقيمين في السعودية أو زوارها من جميع أنحاء العالم، لممارسة هذه الرياضة الممتعة".