تصرفات غريبة تكشف رجلاً في تبوك يتسول بـ"زي نسائي"

مواطن حاول محادثته لكنه فر هاربًا فسارع إلى إبلاغ الشرطة

كشف أحد المواطنين بتبوك متسولاً "رجل"، يرتدي زيًا نسائيًا أمام أحد الجوامع، إذ قاده الشك لاكتشاف ذلك من خلال تصرفاته الغريبة؛ ليتبين له لاحقًا أن المتسولة التي كانت تستعطف المصلين بعد صلاة العشاء ما هي إلا رجل محتال يختفي بملابس نسائية، الأمر الذي دفعه لإبلاغ الشرطة بالواقعة.

وقال المواطن عبدالله العطوي لـ"سبق": بعد صلاة عشاء أمس الخميس شاهدت أمام الجامع متسولة تستعطف المصلين، ولكن ساورني أن أمرًا غريبًا وراء هذه المتسولة؛ بقيت في سيارتي أراقب الأمر وانتظرها أين ستذهب؟

وتابع: بعد أقل من ربع ساعة جاءت سيارة ثم ركبت معها، وبعد ذلك كشف وجهه وتبين لي أنه رجل ـ وهو من جنسية عربية ـ وحين أردت محادثته ارتكب الفرار، وقد أبلغت الشرطة بذلك، مبينًا أن روايته للقصة للتحذير بعدم الاستعطاف مع المتسولين الذين يحتالون باسم الإنسانية.

يُذكر أن ظاهرة التسول تنشط خلال الأيام التي تسبق شهر رمضان وأثناء الشهر الكريم، ووفقًا لإحصائية رسمية فإن منطقة تبوك شهدت في رمضان العام الماضي القبض على 120 متسولاً جرى ترحيل الكثير منهم إلى بلدانهم، وتحويل بعضهم الآخر إلى الجهات المختصة لدراسة أوضاعهم وفق التعليمات المنظمة لذلك، وذلك وفق خطة أمنية هدفت إلى إحكام القبضة والسيطرة على ظاهرة التسول.