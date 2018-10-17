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مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم وماساتشوستس ينظمان "زمالة ابن خلدون"

يقام في 3 مدن بالمملكة للباحثات السعوديات الحاصلات على الدكتوراه

تنظم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع معهد ماساتشوستس للتقنية MIT ملتقى للتعريف ببرنامج زمالة ابن خلدون للباحثات السعوديات الحاصلات على درجة الدكتوراه، الذي ينعقد في كل من "جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وجامعة جدة، وجامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض".

ويهدف البرنامج إلى دعم الباحثات السعوديات ومنحهن الفرصة لإجراء أبحاثهن في التخصصات العلمية بإشراف من أعضاء هيئة التدريس في معهد MIT.

ويرمي البرنامج كذلك إلى تعزيز بيئة البحث العلمي في الجامعات السعودية، وتأسيس قاعــدة مــن الباحثات السعوديات من خلال تزويدهن بالمهـارات البحثية ليصبحن ضمن قادة المستقبل في المجال التقني.

ويستعرض الملتقى التجارب السابقة للبرنامج وتقييمها، ورحلة الزمالة التي تبدأ من اختيار المرشحات حتى الدراسة.

وقد تم دعم البرنامج منذ بدايته بـ32 امرأة سعودية من حملة الدكتوراه واستطعن نشر نحو 50 بحثًا في المؤتمرات والمجلات العلمية، وسجلن عدداً من براءات الاختراع.

يذكر أن البرنامج يمثل تجسيداً للاتفاقية الموقعة بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومعهد MIT للتقنية .

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية معهد ماساتشوستس للتقنية MIT

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم وماساتشوستس ينظمان "زمالة ابن خلدون"
سبق

تنظم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع معهد ماساتشوستس للتقنية MIT ملتقى للتعريف ببرنامج زمالة ابن خلدون للباحثات السعوديات الحاصلات على درجة الدكتوراه، الذي ينعقد في كل من "جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وجامعة جدة، وجامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض".

ويهدف البرنامج إلى دعم الباحثات السعوديات ومنحهن الفرصة لإجراء أبحاثهن في التخصصات العلمية بإشراف من أعضاء هيئة التدريس في معهد MIT.

ويرمي البرنامج كذلك إلى تعزيز بيئة البحث العلمي في الجامعات السعودية، وتأسيس قاعــدة مــن الباحثات السعوديات من خلال تزويدهن بالمهـارات البحثية ليصبحن ضمن قادة المستقبل في المجال التقني.

ويستعرض الملتقى التجارب السابقة للبرنامج وتقييمها، ورحلة الزمالة التي تبدأ من اختيار المرشحات حتى الدراسة.

وقد تم دعم البرنامج منذ بدايته بـ32 امرأة سعودية من حملة الدكتوراه واستطعن نشر نحو 50 بحثًا في المؤتمرات والمجلات العلمية، وسجلن عدداً من براءات الاختراع.

يذكر أن البرنامج يمثل تجسيداً للاتفاقية الموقعة بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومعهد MIT للتقنية .

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
03:18 PM

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم وماساتشوستس ينظمان "زمالة ابن خلدون"

يقام في 3 مدن بالمملكة للباحثات السعوديات الحاصلات على الدكتوراه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تنظم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع معهد ماساتشوستس للتقنية MIT ملتقى للتعريف ببرنامج زمالة ابن خلدون للباحثات السعوديات الحاصلات على درجة الدكتوراه، الذي ينعقد في كل من "جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وجامعة جدة، وجامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض".

ويهدف البرنامج إلى دعم الباحثات السعوديات ومنحهن الفرصة لإجراء أبحاثهن في التخصصات العلمية بإشراف من أعضاء هيئة التدريس في معهد MIT.

ويرمي البرنامج كذلك إلى تعزيز بيئة البحث العلمي في الجامعات السعودية، وتأسيس قاعــدة مــن الباحثات السعوديات من خلال تزويدهن بالمهـارات البحثية ليصبحن ضمن قادة المستقبل في المجال التقني.

ويستعرض الملتقى التجارب السابقة للبرنامج وتقييمها، ورحلة الزمالة التي تبدأ من اختيار المرشحات حتى الدراسة.

وقد تم دعم البرنامج منذ بدايته بـ32 امرأة سعودية من حملة الدكتوراه واستطعن نشر نحو 50 بحثًا في المؤتمرات والمجلات العلمية، وسجلن عدداً من براءات الاختراع.

يذكر أن البرنامج يمثل تجسيداً للاتفاقية الموقعة بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومعهد MIT للتقنية .

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