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هذا ما أنفقه كل مواطن سعودي على السياحة الداخلية في عام 2021

زيادة 30% عن أرقام 2020

كشف أحمد الخطيب وزير السياحة، عن حجم إنفاق السعوديين في السياحة الداخلية، بعد تحقيق أرقام قياسية؛ حيث نشر في حسابه على تويتر، أن الإنفاق على رحلات المبيت الداخلية بلغ مستوى قياسيًّا، وهو 80 مليار ريال بنمو بنسبة 30% مقارنة بعام 2019؛ وهو ما يعني أنه في المتوسط أنفق كل مواطن ما يقارب 3800 ريال على المبيت السياحي؛ وذلك عبر 60 مليون رحلة مبيت محلية بنمو 25% مقارنة بعام 2019.

وأضاف أن من ضمن إنجازات قطاع السياحة لعام 2021، استمرار جهود تدريب السعوديين، ونمو كبير في الوظائف؛ حيث تم تدريب 137 ألف سعودي في مجالات مختلفة، و2000 سعودي تم تدريبهم في ريادة الأعمال.

يُذكر أن عدد سكان السعودية من المواطنين والمقيمين نحو 35 مليون نسمة في منتصف عام 2020؛ وذلك بناءً على الأرقام الصادرة من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية، وفي عام 2019 بلغ عدد المواطنين السعوديين نحو 21.1 مليون نسمة، وهو ما يعادل 61.7% من إجمالي عدد السكان.

وفي عام 2020 أنفق السعوديون 43.3 مليار ريال على السياحة داخل المملكة، وفي عام 2019 أنفقوا 61.2 مليار ريال، وفي عام 2018 أنفقوا 48.1 مليار ريال، وفي عام 2017 أنفقوا 46.1 مليار ريال، وعام 2016 أنفقوا 55.4 مليار ريال، و48.1 مليار ريال في 2018؛ وفقًا لبيانات التقرير السنوي للبنك المركزي 2020.

الرئيسية/ سياحة / سياحة داخلية

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هذا ما أنفقه كل مواطن سعودي على السياحة الداخلية في عام 2021
سبق

كشف أحمد الخطيب وزير السياحة، عن حجم إنفاق السعوديين في السياحة الداخلية، بعد تحقيق أرقام قياسية؛ حيث نشر في حسابه على تويتر، أن الإنفاق على رحلات المبيت الداخلية بلغ مستوى قياسيًّا، وهو 80 مليار ريال بنمو بنسبة 30% مقارنة بعام 2019؛ وهو ما يعني أنه في المتوسط أنفق كل مواطن ما يقارب 3800 ريال على المبيت السياحي؛ وذلك عبر 60 مليون رحلة مبيت محلية بنمو 25% مقارنة بعام 2019.

وأضاف أن من ضمن إنجازات قطاع السياحة لعام 2021، استمرار جهود تدريب السعوديين، ونمو كبير في الوظائف؛ حيث تم تدريب 137 ألف سعودي في مجالات مختلفة، و2000 سعودي تم تدريبهم في ريادة الأعمال.

يُذكر أن عدد سكان السعودية من المواطنين والمقيمين نحو 35 مليون نسمة في منتصف عام 2020؛ وذلك بناءً على الأرقام الصادرة من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية، وفي عام 2019 بلغ عدد المواطنين السعوديين نحو 21.1 مليون نسمة، وهو ما يعادل 61.7% من إجمالي عدد السكان.

وفي عام 2020 أنفق السعوديون 43.3 مليار ريال على السياحة داخل المملكة، وفي عام 2019 أنفقوا 61.2 مليار ريال، وفي عام 2018 أنفقوا 48.1 مليار ريال، وفي عام 2017 أنفقوا 46.1 مليار ريال، وعام 2016 أنفقوا 55.4 مليار ريال، و48.1 مليار ريال في 2018؛ وفقًا لبيانات التقرير السنوي للبنك المركزي 2020.

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
11:38 AM

هذا ما أنفقه كل مواطن سعودي على السياحة الداخلية في عام 2021

زيادة 30% عن أرقام 2020

A A A
خالد خليل - الرياض
5
2,523

كشف أحمد الخطيب وزير السياحة، عن حجم إنفاق السعوديين في السياحة الداخلية، بعد تحقيق أرقام قياسية؛ حيث نشر في حسابه على تويتر، أن الإنفاق على رحلات المبيت الداخلية بلغ مستوى قياسيًّا، وهو 80 مليار ريال بنمو بنسبة 30% مقارنة بعام 2019؛ وهو ما يعني أنه في المتوسط أنفق كل مواطن ما يقارب 3800 ريال على المبيت السياحي؛ وذلك عبر 60 مليون رحلة مبيت محلية بنمو 25% مقارنة بعام 2019.

وأضاف أن من ضمن إنجازات قطاع السياحة لعام 2021، استمرار جهود تدريب السعوديين، ونمو كبير في الوظائف؛ حيث تم تدريب 137 ألف سعودي في مجالات مختلفة، و2000 سعودي تم تدريبهم في ريادة الأعمال.

يُذكر أن عدد سكان السعودية من المواطنين والمقيمين نحو 35 مليون نسمة في منتصف عام 2020؛ وذلك بناءً على الأرقام الصادرة من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية، وفي عام 2019 بلغ عدد المواطنين السعوديين نحو 21.1 مليون نسمة، وهو ما يعادل 61.7% من إجمالي عدد السكان.

وفي عام 2020 أنفق السعوديون 43.3 مليار ريال على السياحة داخل المملكة، وفي عام 2019 أنفقوا 61.2 مليار ريال، وفي عام 2018 أنفقوا 48.1 مليار ريال، وفي عام 2017 أنفقوا 46.1 مليار ريال، وعام 2016 أنفقوا 55.4 مليار ريال، و48.1 مليار ريال في 2018؛ وفقًا لبيانات التقرير السنوي للبنك المركزي 2020.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,627
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,502
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,809
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,690

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