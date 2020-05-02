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"الأمر بالمعروف بالرياض" تبدأ تفعيل برنامج "الصيام جُنة"

ينفذ في الأسواق والمجمعات والمستشفيات والمراكز الصحية

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، تفعيل برنامج "الصيام جنة" في الأسواق والمجمعات التجارية والمستشفيات والمراكز الصحية والأماكن العامة.

وتضمّن البرنامج "عرض إصدارات الرئاسة العامة من بطاقات توعوية ووسائل توجيهية عبر الشاشات الإلكترونية في الأسواق والمجمعات الصحية والتجارية"، وذلك ضمن الأعمال التوعوية والوقائية للتذكير بفضل الصيام وآدابه.

وتحظى هذه البرامج بمتابعة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، وتوجيه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، في إطار الارتقاء بمخرجات الرئاسة العامة لخدمة الدين والوطن.

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الأمر بالمعروف بالرياض" تبدأ تفعيل برنامج "الصيام جُنة"
سبق

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، تفعيل برنامج "الصيام جنة" في الأسواق والمجمعات التجارية والمستشفيات والمراكز الصحية والأماكن العامة.

وتضمّن البرنامج "عرض إصدارات الرئاسة العامة من بطاقات توعوية ووسائل توجيهية عبر الشاشات الإلكترونية في الأسواق والمجمعات الصحية والتجارية"، وذلك ضمن الأعمال التوعوية والوقائية للتذكير بفضل الصيام وآدابه.

وتحظى هذه البرامج بمتابعة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، وتوجيه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، في إطار الارتقاء بمخرجات الرئاسة العامة لخدمة الدين والوطن.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
04:51 PM

"الأمر بالمعروف بالرياض" تبدأ تفعيل برنامج "الصيام جُنة"

ينفذ في الأسواق والمجمعات والمستشفيات والمراكز الصحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، تفعيل برنامج "الصيام جنة" في الأسواق والمجمعات التجارية والمستشفيات والمراكز الصحية والأماكن العامة.

وتضمّن البرنامج "عرض إصدارات الرئاسة العامة من بطاقات توعوية ووسائل توجيهية عبر الشاشات الإلكترونية في الأسواق والمجمعات الصحية والتجارية"، وذلك ضمن الأعمال التوعوية والوقائية للتذكير بفضل الصيام وآدابه.

وتحظى هذه البرامج بمتابعة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، وتوجيه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، في إطار الارتقاء بمخرجات الرئاسة العامة لخدمة الدين والوطن.

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