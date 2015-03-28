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وكيل "الصحة" للمصابين بكورونا: كسر الحجر ومخالطة الناس ذنب عظيم ومخالفة شنيعة

قال: لا تحمل وزر نشر العدوى فأنت لا تعلم إلى أي مدى تصل وكم روح تزهق؟

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، عضو اللجنة العلمية للأمراض المعدية، الدكتور عبدالله العسيري، في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، أن اللقاحات في المرحلة الحالية تقي الأفراد من الإصابة، وتمنع المرض الشديد فيهم، لكنها لن تمنع انتشار العدوى في بقية المجتمع.

وأضاف الدكتور العسيري: "لذلك يجب أن نعطي التوسع في اللقاحات الوقت اللازم، ونستمر في الاحترازات حتى نصل إلى بر الأمان".

ووجه "العسيري" رسالة لكل مصاب أو مخالط مباشر لمصاب، بالتزام الحجر طوال المدة المقررة.

ووصف كسر الحجر ومخالطة الناس بأنه "ذنب عظيم، ومخالفة شنيعة، ولا يعذر أحد بالجهل".

وأضاف: "لا تحمل وزر نشر العدوى، فأنت لا تعلم إلى أي مدى تصل! وكم من روح قد تزهق!".

وجددت وزارة الصحة تحذيرها عبر مقطع فيديو توعوي نشرته عبر حسابها على "تويتر" ضمن وسم حملتها #نتعاون_ما نتهاون، ‏من أن " عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية يساهم في إصابته وإصابة من حوله"، وكتبت: "قرر ما يُبقي لك صحتك، ويحفظ للجميع سلامتهم".

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وكيل "الصحة" للمصابين بكورونا: كسر الحجر ومخالطة الناس ذنب عظيم ومخالفة شنيعة
سبق

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، عضو اللجنة العلمية للأمراض المعدية، الدكتور عبدالله العسيري، في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، أن اللقاحات في المرحلة الحالية تقي الأفراد من الإصابة، وتمنع المرض الشديد فيهم، لكنها لن تمنع انتشار العدوى في بقية المجتمع.

وأضاف الدكتور العسيري: "لذلك يجب أن نعطي التوسع في اللقاحات الوقت اللازم، ونستمر في الاحترازات حتى نصل إلى بر الأمان".

ووجه "العسيري" رسالة لكل مصاب أو مخالط مباشر لمصاب، بالتزام الحجر طوال المدة المقررة.

ووصف كسر الحجر ومخالطة الناس بأنه "ذنب عظيم، ومخالفة شنيعة، ولا يعذر أحد بالجهل".

وأضاف: "لا تحمل وزر نشر العدوى، فأنت لا تعلم إلى أي مدى تصل! وكم من روح قد تزهق!".

وجددت وزارة الصحة تحذيرها عبر مقطع فيديو توعوي نشرته عبر حسابها على "تويتر" ضمن وسم حملتها #نتعاون_ما نتهاون، ‏من أن " عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية يساهم في إصابته وإصابة من حوله"، وكتبت: "قرر ما يُبقي لك صحتك، ويحفظ للجميع سلامتهم".

28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442
07:04 PM

وكيل "الصحة" للمصابين بكورونا: كسر الحجر ومخالطة الناس ذنب عظيم ومخالفة شنيعة

قال: لا تحمل وزر نشر العدوى فأنت لا تعلم إلى أي مدى تصل وكم روح تزهق؟

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عبدالحكيم شار - الرياض
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أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، عضو اللجنة العلمية للأمراض المعدية، الدكتور عبدالله العسيري، في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، أن اللقاحات في المرحلة الحالية تقي الأفراد من الإصابة، وتمنع المرض الشديد فيهم، لكنها لن تمنع انتشار العدوى في بقية المجتمع.

وأضاف الدكتور العسيري: "لذلك يجب أن نعطي التوسع في اللقاحات الوقت اللازم، ونستمر في الاحترازات حتى نصل إلى بر الأمان".

ووجه "العسيري" رسالة لكل مصاب أو مخالط مباشر لمصاب، بالتزام الحجر طوال المدة المقررة.

ووصف كسر الحجر ومخالطة الناس بأنه "ذنب عظيم، ومخالفة شنيعة، ولا يعذر أحد بالجهل".

وأضاف: "لا تحمل وزر نشر العدوى، فأنت لا تعلم إلى أي مدى تصل! وكم من روح قد تزهق!".

وجددت وزارة الصحة تحذيرها عبر مقطع فيديو توعوي نشرته عبر حسابها على "تويتر" ضمن وسم حملتها #نتعاون_ما نتهاون، ‏من أن " عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية يساهم في إصابته وإصابة من حوله"، وكتبت: "قرر ما يُبقي لك صحتك، ويحفظ للجميع سلامتهم".

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