مستشفى القوات المسلحة بالجنوب يحصد شهادة الاعتماد للمنشآت الصحية

بعد تطبيقه لمتطلبات الجودة التي تم تقييمها ميدانيًا من المركز السعودي

حصل مستشفى القوات المسلحة بالجنوب أخيرًا على شهادة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية وفق المعايير الوطنية للمستشفيات وذلك بناءً على تطبيقه لجميع متطلبات الجودة التي تم تقييمها ميدانيًا من قِبل المركز .

وتُمنح شهادة الاعتماد ( سباهي -CBAHI ) وفق معايير تحسين سلامة المرضى، إضافة إلى الخدمات الاستشارية والتعليمية التي تهدف إلى مساعدة المؤسسات الصحية على تطوير وتنفيذ حلول عملية تتمحور حول المريض وعلى إدارة وتنظيم الأنشطة اللازمة لضمان الجودة العالية في تقديم الرعاية الصحية.

وكان الدكتور سليمان بن محمد المالك مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة اللواء قد استقبل بمكتبه بالرياض بهذه المناسبة مدير مستشفى القوات المسلحة بالجنوب وعددًا من مديري الأقسام بالمستشفى المساهمين في تحقيق هذا الإنجاز حيث سلم شهادة الاعتماد لمدير المستشفى.

وقال "المالك" إن الحصول على هذه الشهادة يعد دافعًا للجميع إلى بذل المزيد من الجهد للتطوير المستمر للخدمة المقدمة من خلال ما تزخر به الخدمات الطبية والمستشفيات العسكرية من كوادر طبية وفنية وإدارية وتجهيزات أهلتها لذلك.

وشدد "المالك" على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله للعمل الدؤوب للنهوض بمستوى الخدمات الصحية المقدمة بمستشفيات القوات المسلحة بكل مناطق المملكة مشيدًا بتزامن حصول المستشفى على هذا الاعتماد مع الجهود التي يقوم بها المستشفى في خدمة مصابي عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل في الحد الجنوبي موجهًا التهنئة والشكر لكل منسوبي مستشفيات القوات المسلحة على هذا الإنجاز.

وأشار إلى أن مستشفى القوات المسلحة بالجنوب يعد نموذجًا لمستشفيات القوات المسلحة ويحظى بتجربة وخبرة عريقة حيث يعد من أوائل المستشفيات في إجراء عمليات القلب المفتوح في الشرق الأوسط، حيث كان إجراء أول عملية في عام ( 1975م ) وإجراء أول عملية زراعة كلية بالمنطقة الجنوبية في عام ( 1409هـ ).

فيما أوضح مدير مستشفى القوات المسلحة بالجنوب العميد عبدالله بن محمد الغامدي أن هذا الاعتماد سيكون مرحلة مهمة من العمل وفقًا لتطبيق المعايير التي تُسهم في صناعة التحول النوعي الذي تشهده المنشآت الطبية من أجل خلق بيئة مثالية لرعاية المرضى فضلاً عما يتضمنه هذا الاعتماد على دلالات التقدم في العمل الصحي من خلال توظيف التقنية الحديثة وتبني مبادئ التطوير والتثقيف والبحث العلمي.

يُشار إلى أن مستشفى القوات المسلحة بالجنوب حقق خلال عام ( 2017م ) العديد من الاعتمادات الدولية في المجال الصحي وهي شهادة الاعتماد من اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية ( JCI ) وإعادة اعتماد مركز طب الأسرة والمجتمع بأحد رفيدة وبنك الدم من قِبل الجمعية الأمريكية لبنوك الدم والمختبر من الجمعية الأمريكية لعلوم الأمراض.