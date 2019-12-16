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بمساندة الشرطة.. إغلاق مستودع أدوية جنسية وأعشاب بمكة.. هنا عملية الضبط

مصادرة وإتلاف 3450 عبوة وكحل مخلوط بالرصاص وزيوت بأوراق من الأدعية

أغلقت لجنة "مكافحة ظاهرة حكيم الأعشاب" بالإدارة العامة لصحة البيئة، بالتعاون مع الجهات الأمنية ومشاركة بلدية المسفلة الفرعية، مستودعًا مخالفًا بشارع المنصور بمكة المكرمة؛ وذلك بعد قيام المراقبين الصحيين بالكشف عن كميات كبيرة من الأدوية والأعشاب والزيوت المحظورة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح مدير الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة الدكتور بشير أبو نجم، أن الفِرَق الرقابية تمكّنت من الدخول للمستودع بمساندة شرطة العاصمة المقدسة؛ حيث جرى مصادرة 620 عبوة أدوية جنسية مجهولة المصدر، و130 عبوة مخاليط عسل ملكي، و1830 عبوة كحل مخلوط بمادة الرصاص المحظورة من قِبَل وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، إضافة إلى مصادرة 580 لترًا من الزيوت المخلوطة بأوراق من الأدعية والأذكار، و118 عشبة زبيب هندي، و180 كبسولة حبوب طبية إندونيسية المصدر؛ مؤكدًا حصر وإتلاف جميع المضبوطات والتخلص منها بالطرق الصحية المتبعة.

من جهته، أفاد رئيس لجنة "مكافحة ظاهرة حكيم الأعشاب" فهد عسيري، أن المستودع المخالف يفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية ويدار عن طريق عمالة مخالفة لنظام العمل والإقامة؛ مشيرًا إلى أنهم يقومون بالعمل على ترويج هذه الأدوية المخالفة بأسعار مغرية لعملائهم؛ مؤكدًا القبض على المخالفين عن طريق الجهات الأمنية وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

وأهاب "عسيري" بالمواطنين، الإبلاغ عن مثل تلك المستودعات والمحلات المخالفة عن طريق نظام "بلدي" (940) وقنوات التواصل الرسمية الخاصة بالأمانة.

مكافحة ظاهرة حكيم الأعشاب الإدارة العامة لصحة البيئة الجهات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بمساندة الشرطة.. إغلاق مستودع أدوية جنسية وأعشاب بمكة.. هنا عملية الضبط
سبق

أغلقت لجنة "مكافحة ظاهرة حكيم الأعشاب" بالإدارة العامة لصحة البيئة، بالتعاون مع الجهات الأمنية ومشاركة بلدية المسفلة الفرعية، مستودعًا مخالفًا بشارع المنصور بمكة المكرمة؛ وذلك بعد قيام المراقبين الصحيين بالكشف عن كميات كبيرة من الأدوية والأعشاب والزيوت المحظورة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح مدير الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة الدكتور بشير أبو نجم، أن الفِرَق الرقابية تمكّنت من الدخول للمستودع بمساندة شرطة العاصمة المقدسة؛ حيث جرى مصادرة 620 عبوة أدوية جنسية مجهولة المصدر، و130 عبوة مخاليط عسل ملكي، و1830 عبوة كحل مخلوط بمادة الرصاص المحظورة من قِبَل وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، إضافة إلى مصادرة 580 لترًا من الزيوت المخلوطة بأوراق من الأدعية والأذكار، و118 عشبة زبيب هندي، و180 كبسولة حبوب طبية إندونيسية المصدر؛ مؤكدًا حصر وإتلاف جميع المضبوطات والتخلص منها بالطرق الصحية المتبعة.

من جهته، أفاد رئيس لجنة "مكافحة ظاهرة حكيم الأعشاب" فهد عسيري، أن المستودع المخالف يفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية ويدار عن طريق عمالة مخالفة لنظام العمل والإقامة؛ مشيرًا إلى أنهم يقومون بالعمل على ترويج هذه الأدوية المخالفة بأسعار مغرية لعملائهم؛ مؤكدًا القبض على المخالفين عن طريق الجهات الأمنية وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

وأهاب "عسيري" بالمواطنين، الإبلاغ عن مثل تلك المستودعات والمحلات المخالفة عن طريق نظام "بلدي" (940) وقنوات التواصل الرسمية الخاصة بالأمانة.

16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
01:58 PM

بمساندة الشرطة.. إغلاق مستودع أدوية جنسية وأعشاب بمكة.. هنا عملية الضبط

مصادرة وإتلاف 3450 عبوة وكحل مخلوط بالرصاص وزيوت بأوراق من الأدعية

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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3,211

أغلقت لجنة "مكافحة ظاهرة حكيم الأعشاب" بالإدارة العامة لصحة البيئة، بالتعاون مع الجهات الأمنية ومشاركة بلدية المسفلة الفرعية، مستودعًا مخالفًا بشارع المنصور بمكة المكرمة؛ وذلك بعد قيام المراقبين الصحيين بالكشف عن كميات كبيرة من الأدوية والأعشاب والزيوت المحظورة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح مدير الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة الدكتور بشير أبو نجم، أن الفِرَق الرقابية تمكّنت من الدخول للمستودع بمساندة شرطة العاصمة المقدسة؛ حيث جرى مصادرة 620 عبوة أدوية جنسية مجهولة المصدر، و130 عبوة مخاليط عسل ملكي، و1830 عبوة كحل مخلوط بمادة الرصاص المحظورة من قِبَل وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، إضافة إلى مصادرة 580 لترًا من الزيوت المخلوطة بأوراق من الأدعية والأذكار، و118 عشبة زبيب هندي، و180 كبسولة حبوب طبية إندونيسية المصدر؛ مؤكدًا حصر وإتلاف جميع المضبوطات والتخلص منها بالطرق الصحية المتبعة.

من جهته، أفاد رئيس لجنة "مكافحة ظاهرة حكيم الأعشاب" فهد عسيري، أن المستودع المخالف يفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية ويدار عن طريق عمالة مخالفة لنظام العمل والإقامة؛ مشيرًا إلى أنهم يقومون بالعمل على ترويج هذه الأدوية المخالفة بأسعار مغرية لعملائهم؛ مؤكدًا القبض على المخالفين عن طريق الجهات الأمنية وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

وأهاب "عسيري" بالمواطنين، الإبلاغ عن مثل تلك المستودعات والمحلات المخالفة عن طريق نظام "بلدي" (940) وقنوات التواصل الرسمية الخاصة بالأمانة.

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