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شاهد .. صور الملك سلمان وولي العهد تزين أرجاء الأبراج المعدة لإقامة ضيوف الرحمن

"الإسلامية" تستكمل استعداداتها لاستقبال أولى دفعات الحجاج اليوم الجمعة

تزينت الأبراج الخاصة باستقبال ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة بمكة المكرمة بصور خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –يحفظهما الله- احتفاءً وتكريمًا للضيوف, حيث ضمت لوحات ترحيبية تحمل عبارات جميلة توضح كرم الضيافة والحفاوة لضيوف الملك من الشخصيات الإسلامية والنخب والعلماء وأسر وذوي الشهداء المشمولين بالأوامر الملكية لأداء فريضة الحج ضمن البرنامج.

وأنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، جميع الاستعدادات لاستقبال أولى دفعات ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج هذا العام1440هـ، والذي يبدأ وصولهم صباح اليوم الجمعة غرة شهر ذي الحجة، عبر رحلات مجدولة لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة بجدة.

وتمثل هذه الدفعة "350" ضيفًا من أصل "6000" حاج وحاجة سيصلون تباعًا عبر رحلات متواصلة خلال الأيام القادمة لمقر استضافتهم بمكة المكرمة، وفق منظومة متكاملة من الخدمات النوعية التي يقدمها البرنامج للمستضافين.

وتتضمن هذه الدفعة عددًا من أسر شهداء ومصابي الحادث الإرهابي للمسجدين في نيوزيلندا، إلى جانب من الشخصيات الإسلامية في شرق آسيا وقارتي أوروبا وإفريقيا، وسيكون في استقبالهم عدد من كبار المسؤولين بالوزارة ورؤساء اللجان العاملة في البرنامج.

وتعمل كل اللجان في البرنامج على مدار الساعة وضمن خطة إستراتيجية اعتمدها معالي الوزير المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بما يضمن توفير كل الخدمات وأرقاها للمستضافين؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة.

يُذكر، أن عدد المستضافين هذا العام الذين شملتهم الأوامر الملكية الكريمة بلغ "6000" حاج وحاجة من مختلف دول العالم، ليصل إجمالي عدد الضيوف الذين استضافهم البرنامج منذ انطلاقته في عام 1417هـ، لـ(53,747) حاجًا وحاجة من مختلف دول العالم، وحظي بإشادة كبيرة على المستويين المحلي والدولي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. صور الملك سلمان وولي العهد تزين أرجاء الأبراج المعدة لإقامة ضيوف الرحمن
سبق

تزينت الأبراج الخاصة باستقبال ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة بمكة المكرمة بصور خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –يحفظهما الله- احتفاءً وتكريمًا للضيوف, حيث ضمت لوحات ترحيبية تحمل عبارات جميلة توضح كرم الضيافة والحفاوة لضيوف الملك من الشخصيات الإسلامية والنخب والعلماء وأسر وذوي الشهداء المشمولين بالأوامر الملكية لأداء فريضة الحج ضمن البرنامج.

وأنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، جميع الاستعدادات لاستقبال أولى دفعات ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج هذا العام1440هـ، والذي يبدأ وصولهم صباح اليوم الجمعة غرة شهر ذي الحجة، عبر رحلات مجدولة لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة بجدة.

وتمثل هذه الدفعة "350" ضيفًا من أصل "6000" حاج وحاجة سيصلون تباعًا عبر رحلات متواصلة خلال الأيام القادمة لمقر استضافتهم بمكة المكرمة، وفق منظومة متكاملة من الخدمات النوعية التي يقدمها البرنامج للمستضافين.

وتتضمن هذه الدفعة عددًا من أسر شهداء ومصابي الحادث الإرهابي للمسجدين في نيوزيلندا، إلى جانب من الشخصيات الإسلامية في شرق آسيا وقارتي أوروبا وإفريقيا، وسيكون في استقبالهم عدد من كبار المسؤولين بالوزارة ورؤساء اللجان العاملة في البرنامج.

وتعمل كل اللجان في البرنامج على مدار الساعة وضمن خطة إستراتيجية اعتمدها معالي الوزير المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بما يضمن توفير كل الخدمات وأرقاها للمستضافين؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة.

يُذكر، أن عدد المستضافين هذا العام الذين شملتهم الأوامر الملكية الكريمة بلغ "6000" حاج وحاجة من مختلف دول العالم، ليصل إجمالي عدد الضيوف الذين استضافهم البرنامج منذ انطلاقته في عام 1417هـ، لـ(53,747) حاجًا وحاجة من مختلف دول العالم، وحظي بإشادة كبيرة على المستويين المحلي والدولي.

02 أغسطس 2019 - 1 ذو الحجة 1440
01:55 AM

شاهد .. صور الملك سلمان وولي العهد تزين أرجاء الأبراج المعدة لإقامة ضيوف الرحمن

"الإسلامية" تستكمل استعداداتها لاستقبال أولى دفعات الحجاج اليوم الجمعة

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عبدالله العنزي - مكة المكرمة
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تزينت الأبراج الخاصة باستقبال ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة بمكة المكرمة بصور خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –يحفظهما الله- احتفاءً وتكريمًا للضيوف, حيث ضمت لوحات ترحيبية تحمل عبارات جميلة توضح كرم الضيافة والحفاوة لضيوف الملك من الشخصيات الإسلامية والنخب والعلماء وأسر وذوي الشهداء المشمولين بالأوامر الملكية لأداء فريضة الحج ضمن البرنامج.

وأنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، جميع الاستعدادات لاستقبال أولى دفعات ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج هذا العام1440هـ، والذي يبدأ وصولهم صباح اليوم الجمعة غرة شهر ذي الحجة، عبر رحلات مجدولة لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة بجدة.

وتمثل هذه الدفعة "350" ضيفًا من أصل "6000" حاج وحاجة سيصلون تباعًا عبر رحلات متواصلة خلال الأيام القادمة لمقر استضافتهم بمكة المكرمة، وفق منظومة متكاملة من الخدمات النوعية التي يقدمها البرنامج للمستضافين.

وتتضمن هذه الدفعة عددًا من أسر شهداء ومصابي الحادث الإرهابي للمسجدين في نيوزيلندا، إلى جانب من الشخصيات الإسلامية في شرق آسيا وقارتي أوروبا وإفريقيا، وسيكون في استقبالهم عدد من كبار المسؤولين بالوزارة ورؤساء اللجان العاملة في البرنامج.

وتعمل كل اللجان في البرنامج على مدار الساعة وضمن خطة إستراتيجية اعتمدها معالي الوزير المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بما يضمن توفير كل الخدمات وأرقاها للمستضافين؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة.

يُذكر، أن عدد المستضافين هذا العام الذين شملتهم الأوامر الملكية الكريمة بلغ "6000" حاج وحاجة من مختلف دول العالم، ليصل إجمالي عدد الضيوف الذين استضافهم البرنامج منذ انطلاقته في عام 1417هـ، لـ(53,747) حاجًا وحاجة من مختلف دول العالم، وحظي بإشادة كبيرة على المستويين المحلي والدولي.

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