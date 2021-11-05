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"حقوق الإنسان" تشارك في ورشة حول "اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة"

من خلال ورقة علمية قدمتها عضو مجلس الهيئة الدكتورة نورة العمرو

شاركت هيئة حقوق الإنسان بورقة علمية في ورشة عمل حول "اتفاقية القضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة" التي نظمتها جمعية النهضة النسائية خلال الفترة 31 أكتوبر - 4 نوفمبر 2021.

وتضمنت ورقة العمل التي قدمتها عضو مجلس الهيئة الدكتورة نورة العمرو، دور الهيئة بالمملكة في عملية إعداد التقارير والتزام المملكة باتفاقيات الأمم المتحدة.

وأبرزت خلال الورشة الإصلاحات المتحققة فيما يتعلق بحقوق المرأة وتمكينها والتطورات الكبيرة التي شهدتها المملكة في عهد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين. وشملت الأطر النظامية والمؤسسية التي تكفل تعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقاً من قيمها ومبادئها التشريعية السنوات القليلة الماضية في مجال حقوق الإنسان، ومنها ما جاء في "رؤية المملكة 2030" وبرامجها بشأن تمكين المرأة، مستعرضة أثر الإصلاحات بالأرقام والإحصاءات.

وتطرقت "العمرو" إلى مكانة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في التشريع الوطني واهتمام المملكة بهذا الجانب، بالإضافة إلى ما تقوم به هيئة حقوق الإنسان من أدوار فيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

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"حقوق الإنسان" تشارك في ورشة حول "اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة"
سبق

شاركت هيئة حقوق الإنسان بورقة علمية في ورشة عمل حول "اتفاقية القضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة" التي نظمتها جمعية النهضة النسائية خلال الفترة 31 أكتوبر - 4 نوفمبر 2021.

وتضمنت ورقة العمل التي قدمتها عضو مجلس الهيئة الدكتورة نورة العمرو، دور الهيئة بالمملكة في عملية إعداد التقارير والتزام المملكة باتفاقيات الأمم المتحدة.

وأبرزت خلال الورشة الإصلاحات المتحققة فيما يتعلق بحقوق المرأة وتمكينها والتطورات الكبيرة التي شهدتها المملكة في عهد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين. وشملت الأطر النظامية والمؤسسية التي تكفل تعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقاً من قيمها ومبادئها التشريعية السنوات القليلة الماضية في مجال حقوق الإنسان، ومنها ما جاء في "رؤية المملكة 2030" وبرامجها بشأن تمكين المرأة، مستعرضة أثر الإصلاحات بالأرقام والإحصاءات.

وتطرقت "العمرو" إلى مكانة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في التشريع الوطني واهتمام المملكة بهذا الجانب، بالإضافة إلى ما تقوم به هيئة حقوق الإنسان من أدوار فيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

05 نوفمبر 2021 - 30 ربيع الأول 1443
05:08 PM

"حقوق الإنسان" تشارك في ورشة حول "اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة"

من خلال ورقة علمية قدمتها عضو مجلس الهيئة الدكتورة نورة العمرو

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شاركت هيئة حقوق الإنسان بورقة علمية في ورشة عمل حول "اتفاقية القضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة" التي نظمتها جمعية النهضة النسائية خلال الفترة 31 أكتوبر - 4 نوفمبر 2021.

وتضمنت ورقة العمل التي قدمتها عضو مجلس الهيئة الدكتورة نورة العمرو، دور الهيئة بالمملكة في عملية إعداد التقارير والتزام المملكة باتفاقيات الأمم المتحدة.

وأبرزت خلال الورشة الإصلاحات المتحققة فيما يتعلق بحقوق المرأة وتمكينها والتطورات الكبيرة التي شهدتها المملكة في عهد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين. وشملت الأطر النظامية والمؤسسية التي تكفل تعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقاً من قيمها ومبادئها التشريعية السنوات القليلة الماضية في مجال حقوق الإنسان، ومنها ما جاء في "رؤية المملكة 2030" وبرامجها بشأن تمكين المرأة، مستعرضة أثر الإصلاحات بالأرقام والإحصاءات.

وتطرقت "العمرو" إلى مكانة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في التشريع الوطني واهتمام المملكة بهذا الجانب، بالإضافة إلى ما تقوم به هيئة حقوق الإنسان من أدوار فيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

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142 مليون ..

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