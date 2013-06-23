النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قائد القيادة المركزية الأمريكية: لدينا قناعة برغبة السعودية في إنهاء الصراع باليمن

قال إن إيران تشكّل التهديد الأبرز لاستقرار المنطقة.. والوجود الأمريكي لردعها

أعرب قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال فرانك ماكنزي، عن اقتناعه برغبة المملكة العربية السعودية في إنهاء الصراع الدائر في اليمن، مشيراً في الوقت نفسه إلى عدم اعتقاده باستعداد ميليشيا الحوثي لاغتنام الفرص المتاحة للانخراط في مفاوضات حول هذا الشأن.

وتفصيلاً، قال الجنرال ماكنزي في مؤتمر صحفي عبر الهاتف يوم أمس: إن إيران لا تزال تشكّل التهديد الأبرز لاستقرار الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الوجود الأمريكي في المنطقة، جاء بهدف ردع سلوك إيران ومنعها من التمادي في أنشطتها الخبيثة.

وفيما يتعلق بالشأن العراقي، أوضح قائد القيادة المركزية الأمريكية، أن القوات الأمريكية موجودة هناك بدعوة من الحكومة العراقية، مشيداً بدور القوات العراقية وتطور قدراتها القتالية.

أعرب "ماكنزي" عن قلقه من لجوء بعض الجماعات المسلحة إلى استخدام الطائرات المسيرة في هجمات ضد قواعد عسكرية في العراق بهدف الضغط على القوات الأمريكية، مؤكداً أن قواته ستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها إذا اقتضى الأمر ذلك.

وأفاد بأن الوجود الأمريكي في سوريا، يهدف لمحاربة "داعش"، مشدداً على أن القوات الأمريكية لا تقوم بأي عمليات قتالية على الأرض، وإنما تقدم الدعم لقوات سوريا الديمقراطية.

وأكد الجنرال ماكنزي، أن الولايات المتحدة ستواصل دعم القوات الأفغانية وستواصل كذلك عمليات مكافحة الإرهاب من خارج أفغانستان، لافتاً الانتباه إلى أن القوات الأمريكية أتمّت نحو نصف عملية الانسحاب من أفغانستان، وستكون قادرة بحلول سبتمبر المقبل، على إتمام العملية بأكملها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
قائد القيادة المركزية الأمريكية: لدينا قناعة برغبة السعودية في إنهاء الصراع باليمن
سبق

أعرب قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال فرانك ماكنزي، عن اقتناعه برغبة المملكة العربية السعودية في إنهاء الصراع الدائر في اليمن، مشيراً في الوقت نفسه إلى عدم اعتقاده باستعداد ميليشيا الحوثي لاغتنام الفرص المتاحة للانخراط في مفاوضات حول هذا الشأن.

وتفصيلاً، قال الجنرال ماكنزي في مؤتمر صحفي عبر الهاتف يوم أمس: إن إيران لا تزال تشكّل التهديد الأبرز لاستقرار الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الوجود الأمريكي في المنطقة، جاء بهدف ردع سلوك إيران ومنعها من التمادي في أنشطتها الخبيثة.

وفيما يتعلق بالشأن العراقي، أوضح قائد القيادة المركزية الأمريكية، أن القوات الأمريكية موجودة هناك بدعوة من الحكومة العراقية، مشيداً بدور القوات العراقية وتطور قدراتها القتالية.

أعرب "ماكنزي" عن قلقه من لجوء بعض الجماعات المسلحة إلى استخدام الطائرات المسيرة في هجمات ضد قواعد عسكرية في العراق بهدف الضغط على القوات الأمريكية، مؤكداً أن قواته ستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها إذا اقتضى الأمر ذلك.

وأفاد بأن الوجود الأمريكي في سوريا، يهدف لمحاربة "داعش"، مشدداً على أن القوات الأمريكية لا تقوم بأي عمليات قتالية على الأرض، وإنما تقدم الدعم لقوات سوريا الديمقراطية.

وأكد الجنرال ماكنزي، أن الولايات المتحدة ستواصل دعم القوات الأفغانية وستواصل كذلك عمليات مكافحة الإرهاب من خارج أفغانستان، لافتاً الانتباه إلى أن القوات الأمريكية أتمّت نحو نصف عملية الانسحاب من أفغانستان، وستكون قادرة بحلول سبتمبر المقبل، على إتمام العملية بأكملها.

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
12:26 AM

قائد القيادة المركزية الأمريكية: لدينا قناعة برغبة السعودية في إنهاء الصراع باليمن

قال إن إيران تشكّل التهديد الأبرز لاستقرار المنطقة.. والوجود الأمريكي لردعها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
4
3,448

أعرب قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال فرانك ماكنزي، عن اقتناعه برغبة المملكة العربية السعودية في إنهاء الصراع الدائر في اليمن، مشيراً في الوقت نفسه إلى عدم اعتقاده باستعداد ميليشيا الحوثي لاغتنام الفرص المتاحة للانخراط في مفاوضات حول هذا الشأن.

وتفصيلاً، قال الجنرال ماكنزي في مؤتمر صحفي عبر الهاتف يوم أمس: إن إيران لا تزال تشكّل التهديد الأبرز لاستقرار الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الوجود الأمريكي في المنطقة، جاء بهدف ردع سلوك إيران ومنعها من التمادي في أنشطتها الخبيثة.

وفيما يتعلق بالشأن العراقي، أوضح قائد القيادة المركزية الأمريكية، أن القوات الأمريكية موجودة هناك بدعوة من الحكومة العراقية، مشيداً بدور القوات العراقية وتطور قدراتها القتالية.

أعرب "ماكنزي" عن قلقه من لجوء بعض الجماعات المسلحة إلى استخدام الطائرات المسيرة في هجمات ضد قواعد عسكرية في العراق بهدف الضغط على القوات الأمريكية، مؤكداً أن قواته ستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها إذا اقتضى الأمر ذلك.

وأفاد بأن الوجود الأمريكي في سوريا، يهدف لمحاربة "داعش"، مشدداً على أن القوات الأمريكية لا تقوم بأي عمليات قتالية على الأرض، وإنما تقدم الدعم لقوات سوريا الديمقراطية.

وأكد الجنرال ماكنزي، أن الولايات المتحدة ستواصل دعم القوات الأفغانية وستواصل كذلك عمليات مكافحة الإرهاب من خارج أفغانستان، لافتاً الانتباه إلى أن القوات الأمريكية أتمّت نحو نصف عملية الانسحاب من أفغانستان، وستكون قادرة بحلول سبتمبر المقبل، على إتمام العملية بأكملها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,731
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,194
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,373
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,956

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

عبدالمحسن الحارثي
المكتبات.. ورؤية 2030!!

المكتبات.. ورؤية 2030!!

غسان محمد عسيلان
ولا ظـل حائـط

ولا ظـل حائـط

أحمد عجب
الآباء مخلوقات من نور

الآباء مخلوقات من نور

مها الجبر
"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

علي آل شرمة
الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

بندر مغرم الشهري
فرص وظيفية بعد الخصخصة

فرص وظيفية بعد الخصخصة

عبدالغني الشيخ
إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

مبارك آل عاتي
صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

علي آل شرمة
شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة