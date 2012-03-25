النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هيئة الموسيقى مستمرة في استقبال طلبات الانضمام للفرقة الوطنية

الطلبات تخضع للتقييم لاختيار أعضاء الفرقة وفق الشروط المعتمدة

تُواصل هيئة الموسيقى عملها على استقطاب المواهب والخبرات للانضمام إلى الفرقة الوطنية للموسيقى؛ وذلك من خلال فتح المجال أمام الموسيقيين والعازفين السعوديين من الجنسين، لتقديم طلباتهم للانضمام للفرقة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة https://engage.moc.gov.sa/music، وتستمر حتى 30 مايو 2021م؛ على أن تخضع الطلبات للتقييم لاختيار أعضاء الفرقة وفق الشروط والأحكام المعتمدة.

وتهدف الهيئة من هذه الخطوة، إلى تكوين فرقة موسيقية سعودية مكونة من مواهب وكوادر مؤهلة، يتم تدريبها وفق أسس موسيقية صحيحة.

واشترطت أن يكون عمر المتقدم 18 عامًا فما فوق، ويمتلك خبرة موسيقية مع إجادة العزف على المقامات الموسيقية الشرقية الرئيسية، والعزف بشكل جماعي ضمن فرقة موسيقية، كذلك رفع المتقدمين مقطع فيديو مدته دقيقتان على منصة، يحتوي على عزف الآلة التي يجيدها المتقدم ودون استخدام محسنات صوتية في استوديو أو خلافه.

وستعمل الهيئة -من خلال المبادرة- على تمثيل المملكة في المحافل الموسيقية الإقليمية والعالمية، مع ما يتضمنه ذلك من دعم للمواهب الوطنية وتأصيل للموروث السعودي الموسيقي وإيصاله للعالمية.

يُذكر أن الفرقة الوطنية للموسيقى إحدى المبادرات التي أعلنت عنها وزارة الثقافة ضمن الحزمة الأولى لمبادراتها الداعمة للقطاع الثقافي.

هيئة الموسيقى

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

اعلان
هيئة الموسيقى مستمرة في استقبال طلبات الانضمام للفرقة الوطنية
سبق

تُواصل هيئة الموسيقى عملها على استقطاب المواهب والخبرات للانضمام إلى الفرقة الوطنية للموسيقى؛ وذلك من خلال فتح المجال أمام الموسيقيين والعازفين السعوديين من الجنسين، لتقديم طلباتهم للانضمام للفرقة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة https://engage.moc.gov.sa/music، وتستمر حتى 30 مايو 2021م؛ على أن تخضع الطلبات للتقييم لاختيار أعضاء الفرقة وفق الشروط والأحكام المعتمدة.

وتهدف الهيئة من هذه الخطوة، إلى تكوين فرقة موسيقية سعودية مكونة من مواهب وكوادر مؤهلة، يتم تدريبها وفق أسس موسيقية صحيحة.

واشترطت أن يكون عمر المتقدم 18 عامًا فما فوق، ويمتلك خبرة موسيقية مع إجادة العزف على المقامات الموسيقية الشرقية الرئيسية، والعزف بشكل جماعي ضمن فرقة موسيقية، كذلك رفع المتقدمين مقطع فيديو مدته دقيقتان على منصة، يحتوي على عزف الآلة التي يجيدها المتقدم ودون استخدام محسنات صوتية في استوديو أو خلافه.

وستعمل الهيئة -من خلال المبادرة- على تمثيل المملكة في المحافل الموسيقية الإقليمية والعالمية، مع ما يتضمنه ذلك من دعم للمواهب الوطنية وتأصيل للموروث السعودي الموسيقي وإيصاله للعالمية.

يُذكر أن الفرقة الوطنية للموسيقى إحدى المبادرات التي أعلنت عنها وزارة الثقافة ضمن الحزمة الأولى لمبادراتها الداعمة للقطاع الثقافي.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
01:36 PM

هيئة الموسيقى مستمرة في استقبال طلبات الانضمام للفرقة الوطنية

الطلبات تخضع للتقييم لاختيار أعضاء الفرقة وفق الشروط المعتمدة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
5
1,120

تُواصل هيئة الموسيقى عملها على استقطاب المواهب والخبرات للانضمام إلى الفرقة الوطنية للموسيقى؛ وذلك من خلال فتح المجال أمام الموسيقيين والعازفين السعوديين من الجنسين، لتقديم طلباتهم للانضمام للفرقة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة https://engage.moc.gov.sa/music، وتستمر حتى 30 مايو 2021م؛ على أن تخضع الطلبات للتقييم لاختيار أعضاء الفرقة وفق الشروط والأحكام المعتمدة.

وتهدف الهيئة من هذه الخطوة، إلى تكوين فرقة موسيقية سعودية مكونة من مواهب وكوادر مؤهلة، يتم تدريبها وفق أسس موسيقية صحيحة.

واشترطت أن يكون عمر المتقدم 18 عامًا فما فوق، ويمتلك خبرة موسيقية مع إجادة العزف على المقامات الموسيقية الشرقية الرئيسية، والعزف بشكل جماعي ضمن فرقة موسيقية، كذلك رفع المتقدمين مقطع فيديو مدته دقيقتان على منصة، يحتوي على عزف الآلة التي يجيدها المتقدم ودون استخدام محسنات صوتية في استوديو أو خلافه.

وستعمل الهيئة -من خلال المبادرة- على تمثيل المملكة في المحافل الموسيقية الإقليمية والعالمية، مع ما يتضمنه ذلك من دعم للمواهب الوطنية وتأصيل للموروث السعودي الموسيقي وإيصاله للعالمية.

يُذكر أن الفرقة الوطنية للموسيقى إحدى المبادرات التي أعلنت عنها وزارة الثقافة ضمن الحزمة الأولى لمبادراتها الداعمة للقطاع الثقافي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,470
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,544
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,513
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,773

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ
محترم بالمزاج

محترم بالمزاج

مها الجبر
الكلاب الضالة تنشر الذعر!

الكلاب الضالة تنشر الذعر!

علي آل شرمة
هل أنت إنسان آلي؟!

هل أنت إنسان آلي؟!

أحمد عجب
قيادتنا خط أحمر

قيادتنا خط أحمر

غسان محمد عسيلان
التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة