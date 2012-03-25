هيئة الموسيقى مستمرة في استقبال طلبات الانضمام للفرقة الوطنية

الطلبات تخضع للتقييم لاختيار أعضاء الفرقة وفق الشروط المعتمدة

تُواصل هيئة الموسيقى عملها على استقطاب المواهب والخبرات للانضمام إلى الفرقة الوطنية للموسيقى؛ وذلك من خلال فتح المجال أمام الموسيقيين والعازفين السعوديين من الجنسين، لتقديم طلباتهم للانضمام للفرقة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة https://engage.moc.gov.sa/music، وتستمر حتى 30 مايو 2021م؛ على أن تخضع الطلبات للتقييم لاختيار أعضاء الفرقة وفق الشروط والأحكام المعتمدة.

وتهدف الهيئة من هذه الخطوة، إلى تكوين فرقة موسيقية سعودية مكونة من مواهب وكوادر مؤهلة، يتم تدريبها وفق أسس موسيقية صحيحة.

واشترطت أن يكون عمر المتقدم 18 عامًا فما فوق، ويمتلك خبرة موسيقية مع إجادة العزف على المقامات الموسيقية الشرقية الرئيسية، والعزف بشكل جماعي ضمن فرقة موسيقية، كذلك رفع المتقدمين مقطع فيديو مدته دقيقتان على منصة، يحتوي على عزف الآلة التي يجيدها المتقدم ودون استخدام محسنات صوتية في استوديو أو خلافه.

وستعمل الهيئة -من خلال المبادرة- على تمثيل المملكة في المحافل الموسيقية الإقليمية والعالمية، مع ما يتضمنه ذلك من دعم للمواهب الوطنية وتأصيل للموروث السعودي الموسيقي وإيصاله للعالمية.

يُذكر أن الفرقة الوطنية للموسيقى إحدى المبادرات التي أعلنت عنها وزارة الثقافة ضمن الحزمة الأولى لمبادراتها الداعمة للقطاع الثقافي.