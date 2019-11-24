"آل زعير" يفوز بالمركز الأول على مستوى جامعة الأمير سطام بفيلمه "نقطة تحول"

يحاكي التحول الإيجابي مع انطلاق مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر

خطف طالب بكليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالأفلاج المركز الأول على مستوى الجامعة بفيلم "نقطة تحوّل" الذي يحاكي التحول الإيجابي السريع للبيئة بعد إطلاق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله -، مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.

وتفصيلاً، قال الطالب يزيد ناصر آل زعير المتوج بالمركز الأول لـ "سبق": بفضل الله ثم بجهود الزملاء إبراهيم الطفيلي، ومفلح القنعير، وعبدالعزيز الطفيلي حصلت على المركز الأول على مستوى جامعة الأمير سطام بالفيلم المشارك به والذي يحكي عن التحوّل الإيجابي السريع للبيئة بعد إطلاق المبادرتين من قبل سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله -.

وأضاف: يهدف الفيلم الذي تم توثيقه إلى التوعية بجهود المملكة لمكافحة تغير المناخ، والاهتمام بالبيئة وتعزيز جهود مبادرة السعودية الخضراء ونشر ثقافة أهمية زراعة الأشجار لما لها من فوائد متعددة والمحافظة عليها، تزامناً مع التحول الإيجابي السريع للبيئة بعد إطلاق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله -، مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر .

واختتم: تكريمي في الحفل الذي رعاه اليوم مدير جامعة الأمير سطام أ.د. عبدالرحمن الطلحي وبحضور المشرف على كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالأفلاج الدكتور مسفر الكبيري، كان أكبر دافع لي في الحرص على التميز في نشر الأفلام الوثائقية الوطنية الهادفة .