النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"آل زعير" يفوز بالمركز الأول على مستوى جامعة الأمير سطام بفيلمه "نقطة تحول"

يحاكي التحول الإيجابي مع انطلاق مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر

خطف طالب بكليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالأفلاج المركز الأول على مستوى الجامعة بفيلم "نقطة تحوّل" الذي يحاكي التحول الإيجابي السريع للبيئة بعد إطلاق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله -، مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.

وتفصيلاً، قال الطالب يزيد ناصر آل زعير المتوج بالمركز الأول لـ "سبق": بفضل الله ثم بجهود الزملاء إبراهيم الطفيلي، ومفلح القنعير، وعبدالعزيز الطفيلي حصلت على المركز الأول على مستوى جامعة الأمير سطام بالفيلم المشارك به والذي يحكي عن التحوّل الإيجابي السريع للبيئة بعد إطلاق المبادرتين من قبل سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله -.

وأضاف: يهدف الفيلم الذي تم توثيقه إلى التوعية بجهود المملكة لمكافحة تغير المناخ، والاهتمام بالبيئة وتعزيز جهود مبادرة السعودية الخضراء ونشر ثقافة أهمية زراعة الأشجار لما لها من فوائد متعددة والمحافظة عليها، تزامناً مع التحول الإيجابي السريع للبيئة بعد إطلاق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله -، مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر .

واختتم: تكريمي في الحفل الذي رعاه اليوم مدير جامعة الأمير سطام أ.د. عبدالرحمن الطلحي وبحضور المشرف على كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالأفلاج الدكتور مسفر الكبيري، كان أكبر دافع لي في الحرص على التميز في نشر الأفلام الوثائقية الوطنية الهادفة .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"آل زعير" يفوز بالمركز الأول على مستوى جامعة الأمير سطام بفيلمه "نقطة تحول"
سبق

خطف طالب بكليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالأفلاج المركز الأول على مستوى الجامعة بفيلم "نقطة تحوّل" الذي يحاكي التحول الإيجابي السريع للبيئة بعد إطلاق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله -، مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.

وتفصيلاً، قال الطالب يزيد ناصر آل زعير المتوج بالمركز الأول لـ "سبق": بفضل الله ثم بجهود الزملاء إبراهيم الطفيلي، ومفلح القنعير، وعبدالعزيز الطفيلي حصلت على المركز الأول على مستوى جامعة الأمير سطام بالفيلم المشارك به والذي يحكي عن التحوّل الإيجابي السريع للبيئة بعد إطلاق المبادرتين من قبل سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله -.

وأضاف: يهدف الفيلم الذي تم توثيقه إلى التوعية بجهود المملكة لمكافحة تغير المناخ، والاهتمام بالبيئة وتعزيز جهود مبادرة السعودية الخضراء ونشر ثقافة أهمية زراعة الأشجار لما لها من فوائد متعددة والمحافظة عليها، تزامناً مع التحول الإيجابي السريع للبيئة بعد إطلاق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله -، مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر .

واختتم: تكريمي في الحفل الذي رعاه اليوم مدير جامعة الأمير سطام أ.د. عبدالرحمن الطلحي وبحضور المشرف على كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالأفلاج الدكتور مسفر الكبيري، كان أكبر دافع لي في الحرص على التميز في نشر الأفلام الوثائقية الوطنية الهادفة .

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
08:47 PM

"آل زعير" يفوز بالمركز الأول على مستوى جامعة الأمير سطام بفيلمه "نقطة تحول"

يحاكي التحول الإيجابي مع انطلاق مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
20
353

خطف طالب بكليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالأفلاج المركز الأول على مستوى الجامعة بفيلم "نقطة تحوّل" الذي يحاكي التحول الإيجابي السريع للبيئة بعد إطلاق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله -، مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.

وتفصيلاً، قال الطالب يزيد ناصر آل زعير المتوج بالمركز الأول لـ "سبق": بفضل الله ثم بجهود الزملاء إبراهيم الطفيلي، ومفلح القنعير، وعبدالعزيز الطفيلي حصلت على المركز الأول على مستوى جامعة الأمير سطام بالفيلم المشارك به والذي يحكي عن التحوّل الإيجابي السريع للبيئة بعد إطلاق المبادرتين من قبل سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله -.

وأضاف: يهدف الفيلم الذي تم توثيقه إلى التوعية بجهود المملكة لمكافحة تغير المناخ، والاهتمام بالبيئة وتعزيز جهود مبادرة السعودية الخضراء ونشر ثقافة أهمية زراعة الأشجار لما لها من فوائد متعددة والمحافظة عليها، تزامناً مع التحول الإيجابي السريع للبيئة بعد إطلاق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله -، مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر .

واختتم: تكريمي في الحفل الذي رعاه اليوم مدير جامعة الأمير سطام أ.د. عبدالرحمن الطلحي وبحضور المشرف على كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالأفلاج الدكتور مسفر الكبيري، كان أكبر دافع لي في الحرص على التميز في نشر الأفلام الوثائقية الوطنية الهادفة .

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,820
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,338
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,238
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,273

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

ماجد الحربي
أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

بندر مغرم الشهري
العلاج من خلال الرياضة

العلاج من خلال الرياضة

عبدالرحمن المرشد
أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

علي آل شرمة
اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة