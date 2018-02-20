"أردوغان": الجيش التركي سيحاصر "عفرين".. إعلام "الأسد": نصلها خلال ساعات

الرئيس التركي أعلن مقتل 32 من جنوده و70 من المقاتلين السوريين الموالين لأنقرة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن قوات بلاده ستحاصر خلال أيام مدينة "عفرين" بشمال سوريا، حيث تنفذ أنقرة عملية عسكرية منذ الشهر الماضي ضد مقاتلين أكراد.

ووفق وكالة "فرانس برس"، قال الرئيس التركي: الجيش التركي سيبدأ في الأيام المقبلة فرض طوق على مركز مدينة عفرين، وسيمنع وصول المساعدات لوحدات حماية الشعب الكردية في المدينة والمنطقة.

وأضاف "أردوغان" في خطاب ألقاه أمام أعضاء حزبه في البرلمان: خلال الأيام المقبلة، سنحاصر مركز مدينة عفرين وبشكل سريع.

كما أعلن الرئيس التركي عن مقتل 32 جندياً تركياً و70 من المقاتلين السوريين الموالين لتركيا خلال عملية "غصن الزيتون".

وقال: 32 جندياً تركياً قُتلوا، بينهم ثلاثة في إدلب، خلال عملية غصن الزيتون"، وقُتل 60 عنصراً من الجيش السوري الحر خلال العملية.

جاء ذلك فيما تستعد قوات موالية للنظام السوري للدخول إلى مدينة عفرين الكردية شمال غرب سوريا "في غضون ساعات"، وذلك بعد التوصل لاتفاق مع الوحدات الكردية التي تسيطر على المنطقة، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام تابعة للنظام أمس الاثنين.

وأفادت تلك الوسائل الإعلامية بأن القوات ستنتشر في عفرين "لتعزيز" القوات المحلية في مواجهة العملية العسكرية التركية غصن الزيتون، مشيرة إلى أن النظام والمقاتلين الأكراد أبرموا اتفاقاً سيساعد القوات الموالية للنظام على صد الهجوم التركي المستمر على عفرين.

ويتوقع أن يدفع الاتفاق تركيا إلى سحب قواتها ووقف العملية الجوية والبرية الدائرة منذ شهر، والرامية إلى طرد وحدات حماية الشعب من الجيب الحدودي.

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية "منظمة إرهابية" على صلة بالمتمردين الأكراد داخل حدودها.