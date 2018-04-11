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مركز "عسيلة مكة" يطلق مُبادرة "كلنا عطاء لأهلنا" الرقمية

بهدف دعم الطلاب والطالبات من ذوي الأسر محدودة الدخل

أطلق مركز حي العسيلة بالتعاون مع فريق "ساهم" التطوعي، بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مبادرة "كلنا عطاء لأهلنا" الرقمية، الهادفة إلى دعم الطلاب والطالبات من ذوي الأسر محدودة الدخل بتوفير الأجهزة اللازمة لإكمال تعليمهم عن بُعد في هذه المرحلة الحرجة، وتوفير كل المنصات التقنية عبر إطلاق حملة لجمع الأجهزة الجديدة والمستعملة.

وتعد هذه المبادرة جزءاً من جهود مركز الحي لدعم الطلاب والطالبات من ذوي الدخل المحدود لاستكمال رحلتهم التعليمية عن بعد بتوفير الأجهزة التقنية، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاص والقطاع غير الربحي والمتطوعين.

وتأتي هذه المبادة دعماً لمبادرة "براً بمكة" التي أطلقها الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مؤخراً.

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مركز "عسيلة مكة" يطلق مُبادرة "كلنا عطاء لأهلنا" الرقمية
سبق

أطلق مركز حي العسيلة بالتعاون مع فريق "ساهم" التطوعي، بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مبادرة "كلنا عطاء لأهلنا" الرقمية، الهادفة إلى دعم الطلاب والطالبات من ذوي الأسر محدودة الدخل بتوفير الأجهزة اللازمة لإكمال تعليمهم عن بُعد في هذه المرحلة الحرجة، وتوفير كل المنصات التقنية عبر إطلاق حملة لجمع الأجهزة الجديدة والمستعملة.

وتعد هذه المبادرة جزءاً من جهود مركز الحي لدعم الطلاب والطالبات من ذوي الدخل المحدود لاستكمال رحلتهم التعليمية عن بعد بتوفير الأجهزة التقنية، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاص والقطاع غير الربحي والمتطوعين.

وتأتي هذه المبادة دعماً لمبادرة "براً بمكة" التي أطلقها الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مؤخراً.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
02:10 PM

مركز "عسيلة مكة" يطلق مُبادرة "كلنا عطاء لأهلنا" الرقمية

بهدف دعم الطلاب والطالبات من ذوي الأسر محدودة الدخل

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أطلق مركز حي العسيلة بالتعاون مع فريق "ساهم" التطوعي، بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مبادرة "كلنا عطاء لأهلنا" الرقمية، الهادفة إلى دعم الطلاب والطالبات من ذوي الأسر محدودة الدخل بتوفير الأجهزة اللازمة لإكمال تعليمهم عن بُعد في هذه المرحلة الحرجة، وتوفير كل المنصات التقنية عبر إطلاق حملة لجمع الأجهزة الجديدة والمستعملة.

وتعد هذه المبادرة جزءاً من جهود مركز الحي لدعم الطلاب والطالبات من ذوي الدخل المحدود لاستكمال رحلتهم التعليمية عن بعد بتوفير الأجهزة التقنية، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاص والقطاع غير الربحي والمتطوعين.

وتأتي هذه المبادة دعماً لمبادرة "براً بمكة" التي أطلقها الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مؤخراً.

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