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رئيس "هيئة الرياضية": القطاع الرياضي يحظى بدعم واهتمام دائمين من ولي العهد

ثمّن حضور سموه  انطلاقة الجولة الافتتاحية لبطولة "إيه بي بي فورمولا إي"

رفع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ، على حضوره انطلاقة الجولة الافتتاحية لبطولة "إيه بي بي فورمولا إي" الذي يأتي في مستهل انطلاق فعاليات موسم الدرعية، عاداً حضوره تأكيداً على ما يحظى به القطاع الرياضي من دعم واهتمام دائمين من سموه حفظه الله.
وقدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الشكر لكل من تواجد وشارك في انطلاق هذا السباق العالمي الذي تستضيفه المملكة للمرة الثانية على التوالي، مشيراً إلى أن وطننا الغالي بات محط أنظار العالم بما يقدمه من نجاحات كبيرة في استضافة الأحداث الرياضية العالمية.
وبارك رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة للفائزين في السباق، متمنياً التوفيق للجميع والاستمتاع بهذا السباق وبقية الأحداث الرياضية والفعاليات المتنوعة التي سيشهدها موسم الدرعية.

هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الأمير محمد بن سلمان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس "هيئة الرياضية": القطاع الرياضي يحظى بدعم واهتمام دائمين من ولي العهد
سبق

رفع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ، على حضوره انطلاقة الجولة الافتتاحية لبطولة "إيه بي بي فورمولا إي" الذي يأتي في مستهل انطلاق فعاليات موسم الدرعية، عاداً حضوره تأكيداً على ما يحظى به القطاع الرياضي من دعم واهتمام دائمين من سموه حفظه الله.
وقدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الشكر لكل من تواجد وشارك في انطلاق هذا السباق العالمي الذي تستضيفه المملكة للمرة الثانية على التوالي، مشيراً إلى أن وطننا الغالي بات محط أنظار العالم بما يقدمه من نجاحات كبيرة في استضافة الأحداث الرياضية العالمية.
وبارك رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة للفائزين في السباق، متمنياً التوفيق للجميع والاستمتاع بهذا السباق وبقية الأحداث الرياضية والفعاليات المتنوعة التي سيشهدها موسم الدرعية.

22 نوفمبر 2019 - 25 ربيع الأول 1441
04:52 PM
اخر تعديل
22 نوفمبر 2019 - 25 ربيع الأول 1441
05:05 PM

رئيس "هيئة الرياضية": القطاع الرياضي يحظى بدعم واهتمام دائمين من ولي العهد

ثمّن حضور سموه  انطلاقة الجولة الافتتاحية لبطولة "إيه بي بي فورمولا إي"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ، على حضوره انطلاقة الجولة الافتتاحية لبطولة "إيه بي بي فورمولا إي" الذي يأتي في مستهل انطلاق فعاليات موسم الدرعية، عاداً حضوره تأكيداً على ما يحظى به القطاع الرياضي من دعم واهتمام دائمين من سموه حفظه الله.
وقدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الشكر لكل من تواجد وشارك في انطلاق هذا السباق العالمي الذي تستضيفه المملكة للمرة الثانية على التوالي، مشيراً إلى أن وطننا الغالي بات محط أنظار العالم بما يقدمه من نجاحات كبيرة في استضافة الأحداث الرياضية العالمية.
وبارك رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة للفائزين في السباق، متمنياً التوفيق للجميع والاستمتاع بهذا السباق وبقية الأحداث الرياضية والفعاليات المتنوعة التي سيشهدها موسم الدرعية.

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