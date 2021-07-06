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"التعاون الإسلامي" تبحث سبل تمكين المرأة في ظل جائحة فيروس كورونا

بدء الاجتماع التحضيري للدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري للمنظمة بالقاهرة

انطلقت أعمال اجتماع كبار الموظفين التحضيري للدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة اليوم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي تستضيفه جمهورية مصر العربية تحت شعار "المحافظة مكتسبات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في ظل جائحة كورونا وما بعدها"، في العاصمة القاهرة.

ورحب الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعي لمنظمة التعاون الإسلامي، السفير طارق علي بخيت، بالمشاركين الذين حضروا رغم إجراءات الحد من السفر للتعبير عن مدى التزامهم بأجندة النهوض بدور المرأة وتمكينها، مشيراً إلى أن حجم المشاركة الكبيرة يعكس حرص قيادات بلدان المنظمة على العمل المشترك من أجل المساهمة في تعزيز كرامة المرأة في سائر أرجاء العالم الإسلامي وخارجه.

وأضاف أن منظمة التعاون الإسلامي توجه تحية للنساء الصامدات تحت ظروف قاسية خاصة اللائي يواصلن القيام بأدوار بطولية تحدياً للظلم والقهر والاحتلال، داعية الدول الأعضاء لمضاعفة الجهود لدعم المرأة تحت الاحتلال وفي مناطق الأزمات والحروب والنزاعات.

فيروس كورونا الجديد منظمة التعاون الإسلامي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعاون الإسلامي" تبحث سبل تمكين المرأة في ظل جائحة فيروس كورونا
سبق

انطلقت أعمال اجتماع كبار الموظفين التحضيري للدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة اليوم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي تستضيفه جمهورية مصر العربية تحت شعار "المحافظة مكتسبات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في ظل جائحة كورونا وما بعدها"، في العاصمة القاهرة.

ورحب الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعي لمنظمة التعاون الإسلامي، السفير طارق علي بخيت، بالمشاركين الذين حضروا رغم إجراءات الحد من السفر للتعبير عن مدى التزامهم بأجندة النهوض بدور المرأة وتمكينها، مشيراً إلى أن حجم المشاركة الكبيرة يعكس حرص قيادات بلدان المنظمة على العمل المشترك من أجل المساهمة في تعزيز كرامة المرأة في سائر أرجاء العالم الإسلامي وخارجه.

وأضاف أن منظمة التعاون الإسلامي توجه تحية للنساء الصامدات تحت ظروف قاسية خاصة اللائي يواصلن القيام بأدوار بطولية تحدياً للظلم والقهر والاحتلال، داعية الدول الأعضاء لمضاعفة الجهود لدعم المرأة تحت الاحتلال وفي مناطق الأزمات والحروب والنزاعات.

06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
04:43 PM
اخر تعديل
07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
01:03 PM

"التعاون الإسلامي" تبحث سبل تمكين المرأة في ظل جائحة فيروس كورونا

بدء الاجتماع التحضيري للدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري للمنظمة بالقاهرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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انطلقت أعمال اجتماع كبار الموظفين التحضيري للدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة اليوم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي تستضيفه جمهورية مصر العربية تحت شعار "المحافظة مكتسبات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في ظل جائحة كورونا وما بعدها"، في العاصمة القاهرة.

ورحب الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعي لمنظمة التعاون الإسلامي، السفير طارق علي بخيت، بالمشاركين الذين حضروا رغم إجراءات الحد من السفر للتعبير عن مدى التزامهم بأجندة النهوض بدور المرأة وتمكينها، مشيراً إلى أن حجم المشاركة الكبيرة يعكس حرص قيادات بلدان المنظمة على العمل المشترك من أجل المساهمة في تعزيز كرامة المرأة في سائر أرجاء العالم الإسلامي وخارجه.

وأضاف أن منظمة التعاون الإسلامي توجه تحية للنساء الصامدات تحت ظروف قاسية خاصة اللائي يواصلن القيام بأدوار بطولية تحدياً للظلم والقهر والاحتلال، داعية الدول الأعضاء لمضاعفة الجهود لدعم المرأة تحت الاحتلال وفي مناطق الأزمات والحروب والنزاعات.

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