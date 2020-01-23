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مستشفى رفحاء العام ينقذ حياة مريض تعرض لانكماش كامل بالرئة اليمنى

في عملية جراحية استغرقت قرابة الساعتين وتكللت بالنجاح

تمكن فريق طبي بمستشفى رفحاء العام من إنقاذ حياة مريض حضر إلى المستشفى وهو يعاني من صعوبة شديدة بالتنفس مع آلام في منطقة الصدر.

وعلى الفور تم استقبال المريض وإجراء الفحوصات المخبرية والإشعاعية اللازمة، وتبين أن هناك وجود انكماش كامل للرئة اليمنى، ووجود هواء بتجويف الصدر بسبب فقاعة هوائية.

بعدها تم إدخال المريض غرفة العمليات للتدخل الجراحي؛ حيث جرى استئصال الفقاعة الرئوية وإزالة جزء من الغشاء البلوري لجدار الصدر الداخلي بالمنظار؛ في عملية استغرقت قرابة الساعتين وتكللت العملية بالنجاح، والمريض يتمتع حالياً بصحة جيدة.

مستشفى رفحاء العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مستشفى رفحاء العام ينقذ حياة مريض تعرض لانكماش كامل بالرئة اليمنى
سبق

تمكن فريق طبي بمستشفى رفحاء العام من إنقاذ حياة مريض حضر إلى المستشفى وهو يعاني من صعوبة شديدة بالتنفس مع آلام في منطقة الصدر.

وعلى الفور تم استقبال المريض وإجراء الفحوصات المخبرية والإشعاعية اللازمة، وتبين أن هناك وجود انكماش كامل للرئة اليمنى، ووجود هواء بتجويف الصدر بسبب فقاعة هوائية.

بعدها تم إدخال المريض غرفة العمليات للتدخل الجراحي؛ حيث جرى استئصال الفقاعة الرئوية وإزالة جزء من الغشاء البلوري لجدار الصدر الداخلي بالمنظار؛ في عملية استغرقت قرابة الساعتين وتكللت العملية بالنجاح، والمريض يتمتع حالياً بصحة جيدة.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
07:44 PM

مستشفى رفحاء العام ينقذ حياة مريض تعرض لانكماش كامل بالرئة اليمنى

في عملية جراحية استغرقت قرابة الساعتين وتكللت بالنجاح

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عويد التومي - رفحاء
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951

تمكن فريق طبي بمستشفى رفحاء العام من إنقاذ حياة مريض حضر إلى المستشفى وهو يعاني من صعوبة شديدة بالتنفس مع آلام في منطقة الصدر.

وعلى الفور تم استقبال المريض وإجراء الفحوصات المخبرية والإشعاعية اللازمة، وتبين أن هناك وجود انكماش كامل للرئة اليمنى، ووجود هواء بتجويف الصدر بسبب فقاعة هوائية.

بعدها تم إدخال المريض غرفة العمليات للتدخل الجراحي؛ حيث جرى استئصال الفقاعة الرئوية وإزالة جزء من الغشاء البلوري لجدار الصدر الداخلي بالمنظار؛ في عملية استغرقت قرابة الساعتين وتكللت العملية بالنجاح، والمريض يتمتع حالياً بصحة جيدة.

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