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شاهد.. بدء تركيب لوحات حدود ومسميات أحياء مكة الجديدة

"بشناق": تنفيذ جاء بعد إقرار "القويحص" واعتماد "البلديات"

نفّذت وكالة التشييد والصيانة، ممثلةً في إدارة تنفيذ مشاريع التسمية والترقيم التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، تركيب لوحات حدود ومسميات أحياء مكة المكرمة الجديدة.

وأوضح مدير إدارة تنفيذ مشاريع التسمية والترقيم المهندس ماهر بشناق، أن أمانة العاصمة بدأت في تركيب لوحات المسميات الجديدة بأحياء العاصمة؛ وذلك بعد ما أقرتها لجنة التسمية والترقيم برئاسة أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، وتم اعتمادها من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأشار "بشناق" إلى البدء في تركيب لوحات حدود بعض الأحياء التي تم اعتمادها وجارٍ العمل على باقي الأحياء وفق خطة عمل معتمدة.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. بدء تركيب لوحات حدود ومسميات أحياء مكة الجديدة
سبق

نفّذت وكالة التشييد والصيانة، ممثلةً في إدارة تنفيذ مشاريع التسمية والترقيم التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، تركيب لوحات حدود ومسميات أحياء مكة المكرمة الجديدة.

وأوضح مدير إدارة تنفيذ مشاريع التسمية والترقيم المهندس ماهر بشناق، أن أمانة العاصمة بدأت في تركيب لوحات المسميات الجديدة بأحياء العاصمة؛ وذلك بعد ما أقرتها لجنة التسمية والترقيم برئاسة أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، وتم اعتمادها من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأشار "بشناق" إلى البدء في تركيب لوحات حدود بعض الأحياء التي تم اعتمادها وجارٍ العمل على باقي الأحياء وفق خطة عمل معتمدة.

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
10:28 AM
اخر تعديل
13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
12:40 PM

شاهد.. بدء تركيب لوحات حدود ومسميات أحياء مكة الجديدة

"بشناق": تنفيذ جاء بعد إقرار "القويحص" واعتماد "البلديات"

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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4,675

نفّذت وكالة التشييد والصيانة، ممثلةً في إدارة تنفيذ مشاريع التسمية والترقيم التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، تركيب لوحات حدود ومسميات أحياء مكة المكرمة الجديدة.

وأوضح مدير إدارة تنفيذ مشاريع التسمية والترقيم المهندس ماهر بشناق، أن أمانة العاصمة بدأت في تركيب لوحات المسميات الجديدة بأحياء العاصمة؛ وذلك بعد ما أقرتها لجنة التسمية والترقيم برئاسة أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، وتم اعتمادها من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأشار "بشناق" إلى البدء في تركيب لوحات حدود بعض الأحياء التي تم اعتمادها وجارٍ العمل على باقي الأحياء وفق خطة عمل معتمدة.

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