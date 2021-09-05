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"البنك المركزي": لا صحة لما يُتداول عن صدور تعليمات جديدة لمنتج "التمويل العقاري للأفراد"

دعا للاطلاع على المعلومات كافة من خلال موقعه الرسمي وحساباته الموثقة

أكد البنك المركزي السعودي عدم صحة المعلومات المتداولة في بعض المواقع، ووسائل التواصل الاجتماعي، بشأن صدور تعليمات جديدة تتعلق بمنتج الشراء المباشر (للفلل- الأدوار- الشقق..) عن طريق البنوك والمصارف العاملة في المملكة للتمويل العقاري الممنوح للأفراد.

كما أكد البنك المركزي على أهمية الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنُّب الحصول عليها من مصادر غير موثوقة.

ودعا البنك المركزي الجميع إلى الاطلاع على المعلومات كافة من خلال موقعه الرسمي، وحساباته الموثّقة في وسائل التواصل الاجتماعي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البنك المركزي": لا صحة لما يُتداول عن صدور تعليمات جديدة لمنتج "التمويل العقاري للأفراد"
سبق

أكد البنك المركزي السعودي عدم صحة المعلومات المتداولة في بعض المواقع، ووسائل التواصل الاجتماعي، بشأن صدور تعليمات جديدة تتعلق بمنتج الشراء المباشر (للفلل- الأدوار- الشقق..) عن طريق البنوك والمصارف العاملة في المملكة للتمويل العقاري الممنوح للأفراد.

كما أكد البنك المركزي على أهمية الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنُّب الحصول عليها من مصادر غير موثوقة.

ودعا البنك المركزي الجميع إلى الاطلاع على المعلومات كافة من خلال موقعه الرسمي، وحساباته الموثّقة في وسائل التواصل الاجتماعي.

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
11:26 PM
اخر تعديل
06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443
03:22 AM

"البنك المركزي": لا صحة لما يُتداول عن صدور تعليمات جديدة لمنتج "التمويل العقاري للأفراد"

دعا للاطلاع على المعلومات كافة من خلال موقعه الرسمي وحساباته الموثقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
4,255

أكد البنك المركزي السعودي عدم صحة المعلومات المتداولة في بعض المواقع، ووسائل التواصل الاجتماعي، بشأن صدور تعليمات جديدة تتعلق بمنتج الشراء المباشر (للفلل- الأدوار- الشقق..) عن طريق البنوك والمصارف العاملة في المملكة للتمويل العقاري الممنوح للأفراد.

كما أكد البنك المركزي على أهمية الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنُّب الحصول عليها من مصادر غير موثوقة.

ودعا البنك المركزي الجميع إلى الاطلاع على المعلومات كافة من خلال موقعه الرسمي، وحساباته الموثّقة في وسائل التواصل الاجتماعي.

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