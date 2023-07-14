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حريق هائل يخلف سُحبًا داكنة في سماء العاصمة المصرية

نجم عن انكسار ماسورة مواد بترولية

اندلع حريق ضخم اليوم الثلاثاء إثر كسر ماسورة مازوت في موقف العاشر بطريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي في مصر؛ وتصاعد الدخان في سماء العاصمة.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة دفعت بـ 18 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق.

وأضافت بأن كسر ماسورة المواد البترولية تسبب في ظهور كثافات مرورية في الطريق القادم من مدينة السلام وصولاً إلى مدينة العبور.

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حريق هائل يخلف سُحبًا داكنة في سماء العاصمة المصرية
سبق

اندلع حريق ضخم اليوم الثلاثاء إثر كسر ماسورة مازوت في موقف العاشر بطريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي في مصر؛ وتصاعد الدخان في سماء العاصمة.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة دفعت بـ 18 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق.

وأضافت بأن كسر ماسورة المواد البترولية تسبب في ظهور كثافات مرورية في الطريق القادم من مدينة السلام وصولاً إلى مدينة العبور.

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
08:25 PM

حريق هائل يخلف سُحبًا داكنة في سماء العاصمة المصرية

نجم عن انكسار ماسورة مواد بترولية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اندلع حريق ضخم اليوم الثلاثاء إثر كسر ماسورة مازوت في موقف العاشر بطريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي في مصر؛ وتصاعد الدخان في سماء العاصمة.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة دفعت بـ 18 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق.

وأضافت بأن كسر ماسورة المواد البترولية تسبب في ظهور كثافات مرورية في الطريق القادم من مدينة السلام وصولاً إلى مدينة العبور.

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