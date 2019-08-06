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"كراني": تقلبات جوية قادمة .. استعدوا

توقع تكوُّن تراكم سحابي تتخلله خلايا ممطرة

حذّر خبير الأرصاد الجوية حسن كراني؛ من حالة عدم استقرار ناجمة عن التقاء محاور كتل هوائية مختلفة المصدر والحرارة.

وأشار "كراني"؛ عبر حسابه على "تويتر"، اليوم، إلى استمرار نشاط الرياح وتدهور الرؤية على الجزأين الأوسط والجنوبي للقطاع الغربي، مع استمرارية التدهور، خاصة جنوباً.

وقال: الانعدام وارد، فتجنّبوا الغبار، وسيكون هناك تراكم سحابي تتخلله خلايا ممطرة.

جدير بالذكر أن هيئة الأرصاد وحماية البيئة، كانت قد أعلنت في مؤتمر صحفي بمقر الهيئة بجدة -قبل أيام-، ملامح حالة الطقس المتوقعة والظواهر الجوية المحتملة على المشاعر المقدّسة لحج هذا العام.

ولفتت إلى أن التوقعات تشير، بمشيئة الله تعالى، إلى درجات حرارة عظمى تلامس 50 درجة مئوية في بعض الأيام. كما أن الرطوبة قد تصل إلى 85 %؛ ما يزيد من الإحساس بحرارة أكثر، مما هي مسجّلة وفق المعايير والاشتراطات.

وأضافت حينها: الاحتمالية واردة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الشرقية لمكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة، مصحوبة برياح نشطة، تثير الأتربة والغبار على المشاعر مع فرصة لهطول أمطار متفرقة، خاصة في فترات ما بعد الظهيرة، وساعات المساء، تتأثر بها مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كراني": تقلبات جوية قادمة .. استعدوا
سبق

حذّر خبير الأرصاد الجوية حسن كراني؛ من حالة عدم استقرار ناجمة عن التقاء محاور كتل هوائية مختلفة المصدر والحرارة.

وأشار "كراني"؛ عبر حسابه على "تويتر"، اليوم، إلى استمرار نشاط الرياح وتدهور الرؤية على الجزأين الأوسط والجنوبي للقطاع الغربي، مع استمرارية التدهور، خاصة جنوباً.

وقال: الانعدام وارد، فتجنّبوا الغبار، وسيكون هناك تراكم سحابي تتخلله خلايا ممطرة.

جدير بالذكر أن هيئة الأرصاد وحماية البيئة، كانت قد أعلنت في مؤتمر صحفي بمقر الهيئة بجدة -قبل أيام-، ملامح حالة الطقس المتوقعة والظواهر الجوية المحتملة على المشاعر المقدّسة لحج هذا العام.

ولفتت إلى أن التوقعات تشير، بمشيئة الله تعالى، إلى درجات حرارة عظمى تلامس 50 درجة مئوية في بعض الأيام. كما أن الرطوبة قد تصل إلى 85 %؛ ما يزيد من الإحساس بحرارة أكثر، مما هي مسجّلة وفق المعايير والاشتراطات.

وأضافت حينها: الاحتمالية واردة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الشرقية لمكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة، مصحوبة برياح نشطة، تثير الأتربة والغبار على المشاعر مع فرصة لهطول أمطار متفرقة، خاصة في فترات ما بعد الظهيرة، وساعات المساء، تتأثر بها مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة.

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
01:21 PM

"كراني": تقلبات جوية قادمة .. استعدوا

توقع تكوُّن تراكم سحابي تتخلله خلايا ممطرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّر خبير الأرصاد الجوية حسن كراني؛ من حالة عدم استقرار ناجمة عن التقاء محاور كتل هوائية مختلفة المصدر والحرارة.

وأشار "كراني"؛ عبر حسابه على "تويتر"، اليوم، إلى استمرار نشاط الرياح وتدهور الرؤية على الجزأين الأوسط والجنوبي للقطاع الغربي، مع استمرارية التدهور، خاصة جنوباً.

وقال: الانعدام وارد، فتجنّبوا الغبار، وسيكون هناك تراكم سحابي تتخلله خلايا ممطرة.

جدير بالذكر أن هيئة الأرصاد وحماية البيئة، كانت قد أعلنت في مؤتمر صحفي بمقر الهيئة بجدة -قبل أيام-، ملامح حالة الطقس المتوقعة والظواهر الجوية المحتملة على المشاعر المقدّسة لحج هذا العام.

ولفتت إلى أن التوقعات تشير، بمشيئة الله تعالى، إلى درجات حرارة عظمى تلامس 50 درجة مئوية في بعض الأيام. كما أن الرطوبة قد تصل إلى 85 %؛ ما يزيد من الإحساس بحرارة أكثر، مما هي مسجّلة وفق المعايير والاشتراطات.

وأضافت حينها: الاحتمالية واردة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الشرقية لمكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة، مصحوبة برياح نشطة، تثير الأتربة والغبار على المشاعر مع فرصة لهطول أمطار متفرقة، خاصة في فترات ما بعد الظهيرة، وساعات المساء، تتأثر بها مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة.

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