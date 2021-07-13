وأوضحت الوزارة أنه تمّ الإيداع في حساباتهم البنكية بشكل مباشر لتحسين ظروفهم المعيشية، حيث اشتملت على المعاش الأساسي، والمساعدات النقدية لأجل الغذاء، وتسديد جزءٍ من فواتير الكهرباء.

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ذي الحجة في حسابات المستفيدين والمستفيدات.

"الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية" تُودع معاشات شهر ذي الحجة لمستفيدي "الضمان" وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-07-13 أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ذي الحجة في حسابات المستفيدين والمستفيدات. وأوضحت الوزارة أنه تمّ الإيداع في حساباتهم البنكية بشكل مباشر لتحسين ظروفهم المعيشية، حيث اشتملت على المعاش الأساسي، والمساعدات النقدية لأجل الغذاء، وتسديد جزءٍ من فواتير الكهرباء.

13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442 12:02 PM

"الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية" تُودع معاشات شهر ذي الحجة لمستفيدي "الضمان" اشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء





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أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ذي الحجة في حسابات المستفيدين والمستفيدات.

وأوضحت الوزارة أنه تمّ الإيداع في حساباتهم البنكية بشكل مباشر لتحسين ظروفهم المعيشية، حيث اشتملت على المعاش الأساسي، والمساعدات النقدية لأجل الغذاء، وتسديد جزءٍ من فواتير الكهرباء.